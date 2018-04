Tóc Tiên mặc như không, lộ hình xăm dọc đùi siêu sexy

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 00:08 AM (GMT+7)

Xăm hình dần trở thành trào lưu làm đẹp mà các nghệ sĩ Việt cũng khó lòng từ chối. Tóc Tiên nằm trong số đó.

Nổi danh là nàng ca sĩ gợi cảm, sexy bậc nhất làng giải trí Việt, Tóc Tiên nhiều lần khiến người hâm mộ bấn loạn bởi diện trang phục quá táo bạo và kiệm vải.

Thế nhưng ngoài xây dựng phong cách thời trang gợi cảm, dường như mỗi trang phục Tóc Tiên chọn phải giúp cô khoe được những hình xăm độc đáo ở các vị trí hiểm hóc.

Trong loạt hình mới tung gần đây, Tóc Tiên nhuộm da nâu, diện váy khoe nửa thân nóng bỏng mắt cùng hình xăm mới dài, chạy dọc theo đường hông khiến người hâm mộ tò mò.

Thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là hình xăm tạm thời để cô hóa thành hình tượng mới trong MV "Phút Giây Tuyệt Vời" sắp được tung ra trong thời gian tới.

Trước đó, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi diện váy khoe lưng trần để lộ hình xăm dài. Dòng chữ: "What doesn't kill me, makes me stronger" (tạm dịch: Điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn).

Cô rất chăm chỉ diện đầm hở lưng khoe hình xăm và cách pose dáng cũng rất điệu nghệ, tăng thêm độ hấp dẫn và thu hút người nhìn.

Chụp hình với góc nghiêng, không khó để phát hiện ra hình xăm của nữ nghệ sĩ.

Xăm hình dần trở thành trào lưu làm đẹp mà các nghệ sĩ Việt cũng khó lòng từ chối sức hút của nó. Tóc Tiên nằm trong số đó. Ngoài có ý nghĩa cụ thể với bản thân, hình xăm còn được coi như món đồ trang sức độc đáo không đụng hàng.

Giọng ca Ngày mai còn có thêm 2 hình xăm khác. Ở ngón trỏ của bàn tay trái, cô xăm tên viết tắt của bố và trên tay phải là cụm từ "Be stronger" (mạnh mẽ lên).