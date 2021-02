Xôn xao "cụ" mai ngũ phúc hơn trăm tuổi giá 1,9 tỉ ở TP.HCM

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 13:32 PM (GMT+7)

Chủ vườn cho biết giá thuê 10 ngày tết của cây mai cổ thụ này lên tới 200 triệu đồng.

Cây mai cổ thụ đang bày bán tại đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM thu hút sự quan tâm bàn tán của rất nhiều người. Cây mài này có kích thước “khủng”, chiều cao khoảng 4-5m, tán rộng gần 3m, gốc mai chia làm 5 nhánh lớn.

Dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm nay các nhà vườn chủ yếu đem những cây mai có kính thước vừa phải, giá trị lớn cũng chỉ trên dưới 100 triệu đồng nên cây mai tiền tỉ trở nên nổi bật.

Cây mai trăm tuổi với kích thước cao lớn. Ảnh: QH

Anh Phong, chủ vườn hoa mai Lộc Thành (quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết cây mai được anh vận chuyện từ vườn ở Bình Chánh lên, cây mai đã hơn 100 tuổi.

“Gốc mai cổ thụ 5 nhánh ngũ phúc, giá bán là 1,9 tỉ đồng, còn giá thuê cây mai là 200 triệu đồng”, anh Phong nói.

Cây mai ngũ phúc được trồng tại vườn mai ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: QH

Đang mê mẫn xem dáng cây mai, ông Toàn (quận Tân Bình, TP.HCM) tấm tắc khen cây mai thế ngũ phúc to cao đẹp. Theo ông Toàn, thế ngũ phúc trong cây kiểng ý muốn chúc tụng là Phước, Lộc, Thọ, An, Khang.

"Nghĩa là có phúc với tốt lành may mắn, có lộc giàu có nhiều ruộng đất, tiền tài, có thọ là sống lâu trăm tuổi, an là sống yên ổn, an lành, có khang là vui vẻ, thoải mái", ông Toàn lý giải.

Ngoài cây mai “cụ” trăm tuổi thì nhà vườn này cũng mang lên nhiều gốc mai giá trị lớn từ 90-100 triệu đồng, giá thuê 10 ngày tết cũng lên tới 30-40 triệu đồng/cây.

Những hình ảnh về cây mai trăm tuổi tiền tỉ:

Năm nhánh ngũ phúc của cây mai.

Nhiều nụ hoa của cây mai sẵn sàng nở đúng dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Gốc của "cụ" mai hơn trăm tuổi.

Nhiều cây mai giá trị cao từ 90-100 triệu đồng cũng được nhà vườn chở lên bán tết trên đường Thành Thái, quận 10, TP.HCM.

Những cây mai được chủ vườn cho biết sẽ nở đúng tết, nhiều hoa hơn mọi năm.

