“Món ăn may mắn năm mới”, đĩa bé tẹo giá cả chục triệu

Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 05:00 AM (GMT+7)

Dịp năm mới, nhiều gia đình quyết định chi đậm để thưởng thức những món ăn được cho là mang lại may mắn, thịnh vượng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình cố gắng chi mạnh hơn một chút để thưởng thức những món được cho là mang lại may mắn như bào ngư, với hy vọng có được sự thịnh vượng, hoặc tổ yến – biểu tượng cho một cuộc sống lâu dài, trẻ trung hơn. Nhưng bạn sẵn sàng trả bao nhiêu cho bữa trưa và bữa tối may mắn của mình?

Tờ New Zealand Herald gần đây đăng bài báo về một nhà hàng Trung Quốc tên là Huami, tại Auckland với thực đơn năm mới vô cùng đắt đỏ: 97.632 đô la Hồng Kông (290 triệu VND) cho sáu người hay 16.272 đô la Hồng Kông (48 triệu VND) cho một người ăn.

Thực đơn năm mới của các nhà hàng tại Hồng Kông không chỉ bao gồm các món ăn truyền thống như bào ngư và sò điệp khô với cá dìa mà còn phục vụ các món như sashimi và thịt bò Wagyu.

Nếu bạn đang dùng bữa tại Yan Toh Heen, nhà hàng Quảng Đông tại khách sạn InterContinental Hồng Kông, hãy thử món ăn truyền thống “Năm mới giàu sang” gồm bào ngư om với dưa chuột biển và hàu khô, được phục vụ kèm một món thịt hầm. Món ăn này có giá 988 đô la Hồng Kông mỗi người (~ 2,8 triệu VND).

Món ăn “Năm mới giàu sang” tại Yan Toh Heen - nhà hàng Quảng Đông (nguồn: SCMP)

Tại nhà hàng The Peninsula, Spring Moon đang cung cấp các cuộn bắp cải om với bào ngư, cá dìa và càng cua hoàng đế với giá 1.280 đô la Hồng Kông (~3,8 triệu VND) mỗi người.

Nhưng món ăn đắt nhất trong dịp năm mới tại Hồng Kông năm nay là ở nhà hàng ManWah: món bào ngư Yoshihama hầm với thịt gà, giăm bông Vân Nam và thịt lợn băm nhỏ. Với cái tên “Năm mới may mắn”, món ăn có giá 6.888 đô la Hồng Kông (20,5 triệu VND) cho suất ăn một người. Với món ăn này, đầu bếp sẽ mất vài ngày để thực hiện, do đó bạn sẽ phải đặt trước ít nhất một tuần. Đây cũng là lý do tại sao món ăn này siêu đắt đỏ như vậy.

Bạn sẽ phải bỏ ra tới 6.888 đô la Hồng Kông để được thưởng thức một con bào ngư duy nhất (nguồn: SCMP)

"Trong số tất cả các loại bào ngư, Yoshihama có chất lượng cao nhất nhưng sản lượng rất thấp. Chúng sống ở vùng biển quanh Nhật Bản ở độ sâu hơn 20 mét. Chúng thường được bắt bởi thợ lặn không dùng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, vì hoạt động đánh bắt bào ngư sử dụng bình khí ở Nhật Bản là một hành động bị cấm nhằm ngăn chặn việc đánh bắt quá mức”, đầu bếp Wong – người thực hiện món ăn, cho biết.

"Với số lượng ngày càng giảm và cần bỏ ra rất nhiều công sức để đánh bắt chúng, bào ngư Yoshihama rất hiếm và đắt tiền, đặc biệt là những con lớn. Phải mất từ năm đến bảy năm để chúng phát triển lên kích cỡ từ 20 đến 30 mm”.

