Loại tôm “siêu to khổng lồ” chỉ 8 con được 1 cân, giá bán hơn nửa triệu/kg

Tôm vằn thường được gọi với những cái tên khác như: tôm cỏ, tôm he vằn, tôm he vằn, tôm bông. Đây là loại tôm có kích thước lớn, thích ứng với môi trường nhiệt độ cao, nước mặn. Chúng sở hữu thân hình dài với màu sắc có sự kết hợp giữa khoang trắng và khoang xanh, phần vỏ bóng mượt.

Thông thường, tôm vằn biển phân bố nhiều trong các vùng biển mặn ở nhiều nơi trên thế giới như: Malaysia, Philippines, Nhật Bản… Tại Việt Nam, tôm chủ yếu tập trung dọc theo bờ biển tại Hạ Long, Phan Thiết và Nghệ An.

Tôm he vằn size lớn đang được rao bán giá hơn nửa triệu đồng/kg.

Chị Thúy, một người bán hàng online, cho biết những con tôm he vằn này đều được đánh bắt ngoài tự nhiên. “Loại tôm này chưa ai nuôi được, đều là dân đánh bắt. Những con tôm he vằn size to từ 8-10 con/kg, đã được cấp đông và hút chân không theo gói nên mọi người có thể đem đi biếu rất đẹp, sang và xịn.

Để gia đình ăn, đây là nguồn thực phẩm từ tự nhiên mà không phải lo tồn dư thuốc gì cả. Hiện, tôi đang bán giá gần 600.000 đồng/kg”, chị chia sẻ.

Theo chị, loại tôm này không có nhiều nên thi thoảng chị mới nhập về được khoảng gần chục cân, ngày nào gần như bán hết ngày đó. Chị thường bán theo khay 1 kg đã cấp đông nên khách sẽ không thể mua lẻ được.

Nhà chị Hằng (Cửa Lò, Nghệ An) làm nghề đánh bắt tôm cá ở biển từ lâu, chị cho biết mọi năm hầu như đều bán lẻ ở tỉnh hoặc đổ cho các mối buôn. Còn năm nay, chị thử gửi hàng ra Hà Nội bán xem thị trường ra sao.

“Tôm này do nhà tôi tự đi đánh bắt, sau đó cấp đông luôn rồi sáng hôm sau gửi cho khách nên tôm còn ngon, ngọt và tươi lắm. Mỗi ngày, tôi cũng chỉ có vài cân mà đủ các size, có loại nhỏ là 25-26 con/kg giá bán 500.000 đồng/kg. Còn loại size to hơn khoảng 12 con thì tôi đang bán 600.000 đồng một cân”, chị thông tin.

Hầu như ngày nào chị cũng có vài cân đến bán và mỗi hôm sẽ có những size khác nhau nên mức giá cũng khác nhau. Nếu khách nào có nhu cầu rút chỉ thì sẽ báo trước để chị hỗ trợ rút chỉ cho khách.

Loại tôm này được đánh bắt ngoài tự nhiên.

Chị cho biết tôm he vằn được đánh giá là loại tôm ngon nhất nhì của biển, dai và giòn. Loại tôm mày đánh bắt tự nhiên vì thế ăn ngon ngọt, thịt giòn, khác hẳn tôm nuôi công nghiệp.

Nhiều người chỉ cách chọn tôm he vằn tươi, ngon đó là tôm phải có phần vỏ linh hoạt, còn nguyên vẹn, đầu và chân tôm phải gắn chặt với thân. Vỏ tôm tươi phải bóng, trơn, sống giữa thân tôm sáng trong.

Không nên mua những con tôm mà phần chân đã chuyển sang màu đen vì đây là dấu hiệu cho thấy chúng đã bị hỏng.

Tôm tươi sau khi được bóc sạch vỏ rửa sạch thì phải cho nõn tôm để thật ráo nước, tránh tình trạng tôm bị đọng và chảy nước trong quá trình bảo quản. Sau đó, người dùng sẽ cho tôm vào một tấm giấy bạc bọc kín, bỏ tôm vào túi nilon hoặc hộp bảo quản thật kín và bỏ vào ngăn đông tủ lạnh.

Những con tôm vằn này có thể hấp xả ớt hoặc rim mặn ngọt, chiên xù đều rất ngon. Nhưng trong đó, món hấp vẫn ngon nhất vì giúp người ăn cảm nhận rõ vị ngọt của tôm.

