Trang phục xuyên thấu chất liệu kim loại đẹp nữ tính mà không hề phô

Thứ Tư, ngày 03/02/2021 08:44 AM (GMT+7)

Thay vì vải voan, lụa mỏng manh, chất liệu dệt kim, thậm chí cả kim loại cũng được các nhà mốt tận dụng để cắt quần áo ôm sát cơ thể như Rick Owens và Thebe Magugu.

Áo hoodie phong cách nữ tính

Áo hoodie tưởng chừng mang dáng dấp thể thao hơn là nữ tính. Song nó cũng sẽ “bánh bèo” không kém nếu được trang trí chi tiết đầy tinh tế hay màu sắc ngọt ngào. Khi đó, bạn hãy kết hợp với chiếc váy midi tiệp màu hoặc quần lửng ống suông mềm mại. Hoặc sơ vin nó và chân váy bằng một chiếc thắt lưng oversize ấn tượng cùng đôi giày cao gót mũi nhọn để thanh lịch và tôn dáng tuyệt đối.

Quần áo xuyên thấu bằng chất liệu kim loại

Không chỉ dừng lại ở mùa hè phái đẹp mới được diện những trang phục xuyên thấu, mà mùa xuân bạn cũng có thể khoe nét nữ tính của mình. Song thay vì vải voan, lụa mỏng manh, chất liệu dệt kim, thậm chí cả kim loại cũng được các nhà mốt tận dụng để cắt quần áo ôm sát cơ thể như Rick Owens và Thebe Magugu. Trong khi Charlotte Knowles, Ottolinger, Supriya Lele, Nensi Dojaka và LaQuan Smith đều tiếp tục thử nghiệm bằng lưới từ lập dị đến tinh tế.

Quần dài quá khổ trang trí chi tiết tinh tế

Cuộc sống ngày càng năng động nên những chiếc quần rộng rãi đôi khi sẽ thoải mái hơn so với quần ống bó. Do đó, những chiếc quần của thập niên 1980 vẫn giữ vững vị thế của mình trong làng thời trang. Quần dài quá khổ dễ mặc cho phép bạn chuyển động nhiều đồng thời được các nhà mốt biến tấu trở nên hiện đại hơn. Từ quần khaki, jean, lụa đến quần tây bạn đều dễ dàng mang nó đi làm khi kết hợp với áo sơ mi hoặc veston, blazer,… Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm cho mình chiếc quần diện đi chơi với chi tiết trang trí đầy tiện ích và sành điệu.

Hoa mùa xuân

Họa tiết in hoa chưa bao giờ “hạ nhiệt” trong thế giới thời trang của phái đẹp, nhất là mùa xuân và mùa hè. Dries Van Noten và Pierpaolo Piccioli của Valentino, cả hai bậc thầy về màu sắc và in ấn, từ lâu đã ủng hộ cho những trang phục hàng ngày lập dị và nổi bật. Trong khi đó, Molly Goddard, Christopher John Rogers và Matty Bovan cũng đang lên ngôi với vải denim in hình, hàng dệt kim ấn tượng và áo khoác cotton over-the-top. Mùa xuân này, hãy sở hữu những chiếc váy mùa xuân rực rỡ sẽ giúp bạn tỏa sáng trong tiết trời ấm áp.

Vai sắc nét

Những chiếc vai quá khổ không phải là mới bởi nó đã nổi lên từ vài mùa trước. Giờ đây nó được các nhà thiết kết không ngừng sáng tạo trở nên sắc nét hơn. Điển hình, Balmain và Balenciaga đã cho thấy những phiên bản ấn tượng nhất, trong khi Maison Margiela và Richard Malone đưa ra những phiên bản nhẹ nhàng hơn mang hình bóng hoàn hảo để vượt qua sự hỗn loạn của thế giới.

Áo dài duyên dáng

Các lớp dài phủ trên cơ thể là hình bóng chủ đạo của mùa, được thấy ở Fendi, Jil Sander, Thom Browne và nhiều hơn nữa. Nó có ý nghĩa: một chiếc áo dài xếp nếp mang lại nhiều sự thoải mái mà không làm mất đi sự duyên dáng. Thêm vào đó, những bộ phù hợp như áo sơ mi và quần tây của Marina Moscone là lựa chọn thay thế thoải mái hơn nhiều so với một bộ vest.

Chiếc váy bồng bềnh

Những chiếc váy mỏng manh có tay bồng bềnh quay trở lại vẻ đẹp quyến rũ của những năm 1940. Năm nay, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mình như chiếc váy bèo nhún cầu kỳ kết hợp cùng sandal đế xuồng hay chiếc váy xếp nếp đẹp tinh tế với giày cao gót basic.

Kết cấu trang phục độc đáo

Ngoài các bản in hoa lệ, mùa này cũng đã mở màn cho các kết cấu “biểu cảm” bởi những bộ đồ táo bạo nhất như plissés của Versace hoặc nếp nhăn của Coperni. Còn có nhiều loại vải và kỹ thuật độc đáo được thấy ở Kenneth Ize, Kiko Kostadinov và Nanushka. Chúng thực sự được thiết kế vì niềm vui của người mặc hơn là người xem.

