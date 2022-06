Top 5 kinh đô thời trang hàng đầu thế giới

Thứ Tư, ngày 29/06/2022 16:40 PM (GMT+7) Chia sẻ

Top 5 kinh đô thời trang hàng đầu thế giới gọi tên những thành phố nào?

Paris

Để một thành phố được ca ngợi là kinh đô thời trang tốt nhất của thế giới, thành phố đó cần có lịch sử, truyền thống, các nhà thiết kế thời trang, trường học thời trang, sàn diễn thời trang và tất nhiên, sự nhạy bén trong kinh doanh. Có từ thế kỷ 15, Paris là kinh đô thời trang nổi tiếng của thế giới và là thành phố của một số thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Ngoài cảnh đẹp ngoạn mục và ẩm thực ngon, Paris còn khai sinh ra một số tên tuổi thời trang nổi bật nhất trong thế giới thời trang cao cấp. Từ Christian Dior, Coco Chanel và Hubert de Givenchy đến Yves Saint Laurent và Louis Vuitton, Paris có nhà thiết kế và một cửa hàng cho mọi sở thích.

Hiện tại là điểm đến thời trang số một thế giới, không có gì lạ khi mọi biểu tượng phong cách, người có ảnh hưởng và người nổi tiếng đều háo hức đến thăm Kinh đô Ánh sáng trong Tuần lễ thời trang Paris. Hơn nữa, kinh đô thời trang nổi bật của thế giới này có rất nhiều bảo tàng phải đến cho mọi người đam mê nghệ thuật để chiêm ngưỡng. Palais Galliera và Bảo tàng Yves Saint Laurent chỉ là một số triển lãm nghệ thuật đáng chú ý đáng để khám phá khi đến thăm kinh đô thời trang thế giới. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn đi bộ trên con phố Champs-Élysées rực rỡ ánh đèn và ngắm nhìn tất cả các thương hiệu và nhà thiết kế thời trang.

London

Trung tâm tài chính của thế giới trong hơn một thập kỷ và là điểm đến đa văn hóa, London là thủ đô của Vương quốc Anh và là thành phố duy nhất cạnh tranh trực tiếp với Paris cho danh hiệu kinh đô thời trang tốt nhất thế giới. Sức mạnh của London với tư cách là kinh đô thời trang thế giới bắt nguồn từ lịch sử và văn hóa độc đáo của nó, được các trường phái thời trang của nó tiếp thu và diễn giải lại và chuyển đổi thành các phong cách sartorial độc đáo. Là thủ phủ của những trường cao đẳng thời trang danh giá nhất và đứng thứ 2 trong 5 kinh đô thời trang hàng đầu thế giới, phong cách thời trang độc đáo của London có từ thời Elizabeth.

London vẫn là quê hương của những gia đình quý tộc nhất thế giới và là trung tâm của văn hóa phụ Punk, nơi thống trị thời trang những năm 70 và 80 với trang phục nổi loạn. Các trường thời trang nổi tiếng của London là những trường tốt nhất trên toàn cầu, sinh ra hàng năm các nhà thiết kế thời trang mới nổi đạt được danh tiếng toàn cầu, chẳng hạn như Stella McCartney, Alexander McQueen, Sir Paul Smith và Christopher Kane. Đừng quên Vivienne Westwood, một nhà thiết kế đã định hình phong trào punk rock với các bộ sưu tập quần áo cấp tiến của bà và John Galliano đương đại, được vinh danh là người có ảnh hưởng lớn thứ năm trong văn hóa Anh vào năm 2004. Với một cộng đồng thời trang quốc tế vững chắc và Tuần lễ thời trang London hàng đầu, thành phố quảng bá hơn 250 thương hiệu quần áo của Anh đến khán giả toàn cầu mỗi năm. Ngoài việc là một trong những kinh đô thời trang hàng đầu, London còn là một trong những thành phố quốc tế vĩ đại nhất, với các bảo tàng, cửa hàng, nhà hàng và những khoảnh khắc đáng lưu ý ở mọi góc cạnh.

New York

Với hàng trăm nhà thiết kế thời trang sáng tạo trưng bày các bộ sưu tập đáng mơ ước mỗi năm, New York được ca ngợi là kinh đô thời trang tốt thứ hai trên thế giới, ngay sau Paris. Thành phố bận rộn của thời trang và kinh doanh quy tụ một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực thời trang và những người tham dự sành điệu và hợp xu hướng nhất trong Tuần lễ thời trang New York. Từ Ralph Lauren đến Tory Bruch, và từ Vera Wang đến Marc Jacobs, Rick Owens và Donna Karan, thành phố New York là nơi tập trung các nhà thiết kế thời trang cao cấp và sang trọng nổi tiếng.

Phong cách đặc trưng của thế kỷ 21 của NYC đã đưa New York lên vị trí hàng đầu của các thương hiệu thời trang streetwear, thay thế Tokyo là thủ đô của các thương hiệu quần áo streetwear. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hơn 183.000 người làm việc trong ngành thời trang của thành phố. Phong cách sống sang trọng, những cửa hàng độc quyền và những buổi biểu diễn Broadway hào nhoáng chỉ là một vài điều khiến New York trở nên phong cách và độc đáo.

Milan

Thành phố thời trang quốc tế của Milan đã thu hút sự quan tâm của đám đông phong cách thanh lịch và sang trọng kể từ thế kỷ 19. Được nhiều nhà phê bình coi là hình ảnh thu nhỏ của sự sang trọng và tinh tế, Milan là thành phố của những thương hiệu thiết kế hàng đầu như Roberto Cavalli, Versace, Gucci, Prada, Dolce & Gabanna và Gimmo Etro. Được ca ngợi là một trong những kinh đô thời trang của thế giới, Milan trưng bày những gì tốt nhất về tay nghề thủ công, các thiết kế mới lạ và các loại vải hàng đầu. Tuy nhiên, 10 năm thay đổi chính trị và kinh tế vừa qua đã khiến Milan mất dần vị thế là một trong những kinh đô thời trang tốt nhất trên thế giới. Hầu hết các thành phố của Ý đều bị ảnh hưởng, các trường thời trang bị ảnh hưởng, và sinh viên thời trang đang chuyển sang du học ở London, Paris hoặc New York.

So với London, nơi số lượng nhà thiết kế thời trang tốt nghiệp tăng lên hàng năm, số lượng nhà thiết kế thời trang Ý đã giảm trong 5 năm qua. Là một trong những kinh đô thời trang hàng đầu thế giới, Milano từng cạnh tranh với Paris và London để giành danh hiệu thành phố thời trang tốt nhất, nhưng giờ đây không còn nữa. Tuy nhiên, Tuần lễ thời trang Milan giữ lá cờ đầu về thời trang cho các nhà thiết kế thời trang châu Âu, đóng vai trò như một điểm tham khảo cho những người dân địa phương đang tìm cách đạt được danh hiệu quốc tế. Milan là một thành phố tuyệt vời để mua sắm thời trang, từ trung tâm mua sắm lâu đời nhất thế giới, Galleria Vittorio Emanuele II, đến các nghệ nhân địa phương bán giày và phụ kiện thủ công với giá hời. Với sự tập trung mạnh mẽ vào prêt-à-porter hoặc ready-to-wear, Milano là kinh đô thời trang của thế giới xứng đáng có một vị trí trong danh sách giới thiệu phong cách của bạn.

Tokyo

Là một trong những thành phố mới lọt vào top 5 kinh đô thời trang của thế giới vào năm 2022, Tokyo là thủ đô của Nhật Bản và là một thành phố sống và mang hơi thở thời trang phá cách. Đa dạng, táo bạo và sôi động, Tokyo là quê hương của một số nhà thiết kế thời trang hiện đại nổi bật nhất như Rei Kawakubo, Issey Miyake, Kenzō Takada và Yohji Yamamoto. Thành phố này đã tạo dựng tên tuổi của mình về thời trang streetwear nhờ sự kết hợp nổi bật của những tòa nhà chọc trời, những biển hiệu neon chóng mặt và phong cách thẩm mỹ.

Tuy nhiên, Tokyo đã trở thành thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ lớn thứ hai trong những năm gần đây, cho thấy khả năng kết hợp độc đáo giữa thời trang truyền thống của Nhật Bản với văn hóa thời trang streetwear và các nhà thiết kế cao cấp. Từ punk và cosplay và từ thời trang cao cấp đến Mori Kai và Gyaru, đường phố của Tokyo tràn ngập các nền văn hóa, phong cách và thẩm mỹ hiếm có. Một thành phố tráng lệ với nền văn hóa độc đáo, những địa điểm tham quan và ẩm thực tuyệt vời, không có gì lạ khi hàng nghìn vị khách am hiểu về thời trang sẵn sàng tham dự tuần lễ thời trang hai năm một lần.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/top-5-kinh-do-thoi-trang-hang-dau-the-gioi-c47a6530.htmlNguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/top-5-kinh-do-thoi-trang-hang-dau-the-gioi-c47a6530.html