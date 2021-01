Phong cách mùa tuyết trắng của những ngôi sao nổi tiếng

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 15:50 PM (GMT+7)

Mùa này, những người nổi tiếng cũng như những người mẫu đang tìm kiếm một điểm đến nghỉ dưỡng hoàn hảo cho mùa đông xuân lạnh.

Mùa này, những người nổi tiếng cũng như những người mẫu đang tìm kiếm một điểm đến nghỉ dưỡng hoàn hảo cho mùa đông xuân lạnh. Một số đi đến các sườn núi ở Aspen hoặc St. Moritz, trong khi những người khác đến với những con đường đầy tuyết ở New York. Dù ở bất cứ đâu, họ trông vẫn sành điệu hơn bao giờ hết. Trong một thời điểm mà việc giãn cách xã hội đang được ưu tiên hàng đầu, các vùng nhiều tuyết tạo ra một lý do thú vị để tụ tập an toàn với bạn bè và tận hưởng những thú vui của mùa đông.

Năm nay, các buổi chụp ảnh tuyết rơi ngập tràn những khoảnh khắc phong cách. Những sườn núi dốc phủ đầy tuyết chính là sàn diễn thời trang cho Kendall và Kylie Jenner khi họ khoe những bộ đồ trượt tuyết của Prada và Moncler x Alyx Studio. Bộ đôi chứng tỏ rằng họ là những vận động viên trượt tuyết dày dặn trong khi trông đặc biệt sang trọng. Trong khi đó, Dua Lipa và Bella Hadid lại thích thú trước vẻ đẹp của tuyết đầu mùa của thành phố New York khi không quên tạo kiểu dáng cho chính mình. Những bức ảnh trên Instagram của Lipa bao gồm sự kết hợp giữa Moncler và Richard Quinn vô cùng tươi sáng và bắt mắt. Được bao phủ từ đầu đến chân với các họa tiết vui nhộn, Lipa là chú thỏ tuyết hoàn hảo năm 2021. Mặt khác, Hadid thể hiện phong cách tiết kiệm nhưng vẫn cao cấp của mình với một chiếc áo khoác cổ điển và một chiếc quần Chrome Hearts trắng. Cô ấy chứng tỏ mình là một người New York thực thụ và do đó là một dân chơi chuyên nghiệp với áo blouse, áo phông và áo vest có cổ chồng lên nhau một cách hoàn hảo. Nhìn chung, rõ ràng là kiểu dáng đầy tuyết của năm nay có thể là nguồn cảm hứng cho tất cả các tủ quần áo mùa đông xuân của chúng ta. Cho dù đó là một chiếc khăn trùm đầu lấy cảm hứng từ các cô gái Pháp hay một đôi chụp làm ấm tai, đã đến lúc phải kết hợp thật phong cách.

Nguồn: http://danviet.vn/phong-cach-mua-tuyet-trang-cua-nhung-ngoi-sao-noi-tieng-50202122115514263.htmNguồn: http://danviet.vn/phong-cach-mua-tuyet-trang-cua-nhung-ngoi-sao-noi-tieng-50202122115514263.htm