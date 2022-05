Nike và Louis Vuitton một lần nữa tôn vinh thiên tài quá cố Virgil Abloh

Nike và Louis Vuitton đang tung ra 9 phiên bản của Nike Air Force 1, được giới thiệu lần đầu trong bộ sưu tập Louis Vuitton Xuân/Hè 2022, do Virgil Abloh thiết kế.

Một cuộc triển lãm cộng với năm cơ sở lắp đặt xung quanh thành phố New York với tất cả 45 phiên bản giày sneaker sẽ mở ra trước khi ra mắt rộng rãi.

Các phiên bản của Nike Air Force 1 sẽ có sẵn trong cửa hàng bao gồm từ kiểu dáng cổ điển màu trắng in nổi chữ lồng Louis Vuitton và các phiên bản bằng vàng kim loại cho đến các tác phẩm patchwork nhiều màu cũng như một phiên bản đẹp hơn có họa tiết graffiti do nghệ sĩ Ghusto Leon tạo ra.

Triển lãm mang tên Louis Vuitton và Nike “Air Force 1” của Virgil Abloh, khai mạc tại Terminal Warehouse ở Greenpoint, Brooklyn bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Triển lãm mô tả chi tiết các lần hợp tác sáng tạo giữa Nike và Abloh ngay trước khi ông qua đời, đồng thời trưng bày các sản phẩm cuối cùng của sự hợp tác trong một không gian sống động, siêu thực.

Năm tác phẩm trưng bày khác bao gồm các hộp kính trưng bày các tác phẩm điêu khắc hình quả địa cầu cũng được thiết lập trên khắp Thành phố New York. Được xây dựng trên nền tảng kết nối tình cảm với nhà thiết kế Abloh quá cố,được đặt trong các không gian khám phá tác động của ông đối với ngành công nghiệp thời trang. Họ sử dụng thời trang như một công cụ để đặt câu hỏi về tinh thần vật chất và giá trị con người, thống nhất mọi người từ triết lý thiết kế xuyên suốt.

Abloh chọn Nike Air Force 1 là có lý do. Với lịch sử bắt nguồn từ Hip Hop bao gồm một phiên bản được trang trí bằng chữ lồng Louis Vuitton của nhà thiết kế Dapper Dan của Harlem trên bìa album It Takes Two năm 1988 của DJ E-Z Rock, đôi giày thể thao này đóng vai trò như một hình mẫu để xây dựng. Abloh nói: "Tất cả chúng ta đang lặp đi lặp lại trên những ý tưởng giống nhau. Tuy nhiên, theo quy chuẩn của tôi, Nike Air Force 1 có một điều gì đó khác biệt".

