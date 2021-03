Những phụ nữ tài năng, xinh đẹp thống trị làng mốt cho tới hiện tại

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 17:38 PM (GMT+7)

Cũng không ngoa khi nói thời trang là thế giới của phụ nữ. Các sàn diễn thời trang chủ yếu dành cho thời trang nữ, cũng như hầu hết các cửa hàng bách hóa và cửa hàng quần áo. Tuy nhiên, nhìn lại những nhà mốt lớn nhất trong lịch sử, hầu hết chúng đều do nam giới. Khi thời trang đã và đang là một ngành kinh doanh, phụ nữ thường bị giới hạn trong việc đưa ra quyết định tài chính cũng như lèo lái nhà mốt. Trong những năm qua, phụ nữ đã giành được sự độc lập hơn về tài chính, cho phép một số nhà thiết kế nữ bước ra và ra mắt thương hiệu của riêng họ.

Coco Chanel

Năm 1909, Gabrielle "Coco" Chanel bắt đầu xây dựng thương hiệu của mình với tư cách là một cửa hàng thời trang ở Paris duy nhất được các tình nhân của một số người đàn ông quyền lực nhất thành phố thường xuyên lui tới. Khi danh sách khách hàng giàu có của bà ngày càng tăng, công việc kinh doanh của bà cũng vậy. Đến năm 1915, Chanel là một trong những nhà thiết kế được săn đón nhất Châu Âu. Hơn 100 năm sau, thương hiệu đã tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo tài tình của Karl Lagerfeld quá cố và bây giờ là người kế nhiệm của ông là Virginie Viard, là một phụ nữ tài năng.

Schiaparelli

Nhà thiết kế thời trang người Ý Elsa Schiaparelli đã xây dựng nền móng của mình ở Paris vào năm 1927 với nhà mốt của riêng mình, trưng bày các sản phẩm may mặc lấy cảm hứng từ Paul Poiret cũng như các họa sĩ siêu thực như bạn của bà, Salvador Dalí. Bà thường kết hợp các yếu tố trompe-l'œuil và "màu hồng gây sốc" đặc trưng của mình vào các bộ sưu tập của mình. Mặc dù ngừng hoạt động vào đầu những năm 50, Marco Zanini đã khởi động lại House of Schiaparelli vào năm 2014.

Vionnet

Sau một khởi đầu sai lầm vào năm 1912, bị ảnh hưởng bởi Chiến tranh thế giới thứ nhất, Madeleine Vionnet đã khởi động lại House of Vionnet vào năm 1923. Được gọi là Nữ hoàng của Bias Cut, Vionnet đã tìm thấy khách hàng trở lại là những ngôi sao của Hollywood như Greta Garbo, Katharine Hepburn và Joan Crawford.

Sự quan tâm của bà dành cho những dáng hình gợi cảm là một thành phần quan trọng của thời trang những năm 1930. Bà đóng cửa nhà mốt một lần nữa vào năm 1939 khi Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Mặc dù nhà mốt của bà chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, Vionnet đã được nhiều nhà thiết kế coi là nguồn cảm hứng cho phong cách riêng của họ, bao gồm Rei Kawakudo, Issey Miyake, Azzedine Alaïa và John Galliano.

Chloé

Năm 1945, Gaby Aghion và chồng Raymond rời nhà của họ ở Ai Cập để bắt đầu cuộc sống ở Paris. Bảy năm sau, bà mở nhà mốt Chloé. Buổi trình diễn thời trang đầu tiên của bà diễn ra vào năm 1956 bên ngoài Café de Flore, trung tâm của giới trẻ Pháp vào thời điểm đó. Nhiều người đã ghi nhận Aghion khi đặt ra cụm từ "prêt-à-porter" chỉ về việc bán những mặt hàng có sẵn. Mặc dù đã nghỉ hưu vào khoảng những năm 1960, nhưng bà vẫn tiếp tục dẫn đầu thương hiệu cho đến năm 1985.

Lanvin

Jeanne Lanvin khởi nghiệp chỉ đơn giản là may quần áo cho con gái. Tuy nhiên, đến năm 1889, cô gái 32 tuổi này đã thành lập House of Lanvin của riêng mình, nhà thời trang châu Âu lâu đời thứ ba vẫn còn hoạt động. Sau khi nhìn thấy hàng may mặc của con gái mình quanh thị trấn, lời lan truyền giữa những phụ nữ giàu có ở Paris, những người đã đặt hàng của Lanvin những sản phẩm độc đáo của riêng họ, do đó bắt đầu một di sản tồn tại cho đến ngày nay.

