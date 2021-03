Những điều thú vị gì đã diễn ra tại tuần lễ thời trang Paris 2021

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 11:17 AM (GMT+7)

Cả năm sau đại dịch, tất cả chúng ta hầu hết đều không rõ sẽ mặc gì vào mùa thu/đông tiếp theo. Học sinh sẽ tìm kiếm một bộ trang phục ngày đầu tiên đến trường thay vì mặc một chiếc quần thể thao khác? Chúng ta sẽ vẫn đeo khẩu trang chứ? Các nhà thiết kế đã trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris Thu/Đông 2021 không có câu trả lời cho những câu hỏi này, nhưng bộ sưu tập của họ chắc chắn cung cấp một số lựa chọn.

Cả năm sau đại dịch, tất cả chúng ta hầu hết đều không rõ sẽ mặc gì vào mùa thu/đông tiếp theo. Học sinh sẽ tìm kiếm một bộ trang phục ngày đầu tiên đến trường thay vì mặc một chiếc quần thể thao khác? Chúng ta sẽ vẫn đeo khẩu trang chứ? Các nhà thiết kế đã trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris Thu/Đông 2021 không có câu trả lời cho những câu hỏi này, nhưng bộ sưu tập của họ chắc chắn cung cấp một số lựa chọn.

Hầu hết các show diễn đều theo định dạng kỹ thuật số, chỉ có một số lượng hạn chế các buổi biểu diễn đã diễn ra thực tế với quy mô nhỏ, thực hiện giãn cách xã hội và đôi khi là các hoạt động ngoài trời, bao gồm cả buổi thuyết trình đầu tiên của Gabriela Hearst với tư cách là giám đốc sáng tạo của Chloé. Nhà thiết kế đã tận dụng địa điểm Paris của nhà mốt và tập hợp các người mẫu cho một sàn diễn lấy bối cảnh trên những tảng đá cuội dẫn ra khỏi Brasserie Lipp. Đại lộ của nhà hàng Pháp nổi tiếng từng là nơi người sáng lập quá cố Gaby Aghion của Chloé tổ chức các buổi biểu diễn.

Nicolas Ghesquière của Louis Vuitton cũng tận dụng môi trường xung quanh nước Pháp của mình, thể hiện qua Louvre’s Denon. Các người mẫu đi bên cạnh các tác phẩm điêu khắc gốc La Mã, Hy Lạp và Etruscan. Những hình minh họa nổi tiếng về các khuôn mặt từ thời cổ đại do nhà thiết kế người Ý Fornasetti vẽ tay đã xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập, mang đến một vỏ bọc phù hợp cho bối cảnh. Ngoài việc kết hợp Fornasetti vào bộ sưu tập, Ghesquière cũng mua một ca khúc của Daft Punk, "Around the World", cho nhạc phim của chương trình. Hiệu ứng kết hợp củng cố thêm nỗi nhớ đã mang lại bởi chương trình, bởi vì nó đánh dấu một năm kể từ buổi trình diễn thời trang cuối cùng trước đại dịch, cũng thuộc về Ghesquière.

Nhưng cảm giác nhớ nhung không phải là một nỗi buồn. Trên thực tế, mục tiêu của nhà thiết kế cho buổi trình diễn Thu/Đông 2021 là khơi dậy hy vọng cho tương lai. Ông đã đạt được điều này một cách đáng kể thông qua các món đồ tuyên bố thời trang dành cho các bữa tiệc ăn mừng ra khỏi vùng cách ly mà chúng ta chưa lên lịch, nhưng chắc chắn sẽ tham dự khi đến thời điểm thích hợp. Áo khoác bomber họa tiết kết hợp váy tulle xanh sáng. Áo chẽn đính ngọc đặc trưng của nhà mốt được trang trí dưới những chiếc mũ lưỡi trai điêu khắc. Đôi bốt có mũi nhọn bằng da trơn màu ôm sát vào họa tiết thêu hoa màu xanh lá cây.

Được quay dọc theo sảnh gương của cung điện Versailles, Christian Dior đã tạo ra một câu chuyện cổ tích thời trang u ám nhưng đầy lôi cuốn do Giám đốc Sáng tạo Maria Grazia Chiuri dàn dựng. Với tiêu đề Vẻ đẹp gây phiền nhiễu, bộ sưu tập kỹ thuật số đi sâu vào mối quan hệ giữa chúng ta với những tấm gương và hình ảnh bản thân. Được hỗ trợ bởi khung cảnh của cung điện và những tấm gương bằng sáp do nghệ sĩ người Ý Silvia Giambrone tạo ra, Chiurri đã diễn giải tác phẩm “Người đẹp và quái vật” của Madame de Villeneuve. Câu chuyện được lồng ghép với các câu chuyện cổ tích được yêu thích khác như Cô bé quàng khăn đỏ, Cô bé Lọ Lem và Người đẹp ngủ trong rừng. Kết quả gợi lên cảm giác về vẻ đẹp vượt thời gian được thể hiện qua thời trang cổ điển như những tưởng tượng trong văn học mà nó được truyền cảm hứng.

Chanel thường sẽ gặp Louis Vuitton và Dior tại một lâu đài hoặc một nơi tương tự cho sàn diễn của mình, nhưng đối với mùa Thu/Đông 2021, thương hiệu đã đi theo một con đường khác. Giám đốc sáng tạo Virginie Viard đã chọn không gian ấm cúng của hộp đêm huyền thoại Left Bank Chez Castel. Địa điểm này đã trở thành điểm đến của những người nổi tiếng của Pháp kể từ khi Jean Castel lần đầu tiên mở cửa vào những năm 1960. Không khí mát mẻ đã nhường chỗ cho bộ sưu tập pha trộn giữa kiểu dáng vải tuýt của Chanel với những đôi bốt mặt trăng lông vũ của tương lai. Có lẽ giày dép fuzzy là bất ngờ đối với thương hiệu Pháp nhưng lại là thứ gây được tiếng vang của nhà mốt Ý Miu Miu. Lấy cảm hứng từ tình yêu đối với những ngọn núi và thấm nhuần các quy tắc khái niệm về trang phục trong nhà và ngoài trời, Muccia Prada cũng gửi những đôi bốt khổng lồ và lông lá xuống sàn diễn kỹ thuật số.

Ngoài bốt, hai nhãn hàng phụ nữ đã khám phá lịch sử kiểu dáng và cấu trúc riêng của nhà mốt. Tại Chanel, những chiếc áo khoác vải tuýt dày được đặt trên dây đai của những bộ quần áo dạ hội tinh tế gợi lên cảm giác về tinh thần trượt tuyết. Những chiếc áo khoác puffer, quần trượt tuyết và áo khoác nỉ chần bông kết hợp bất ngờ với áo khoác da cắt sát và những chiếc áo camisole có dây buộc ở giữa. Tại Miu Miu, những chiếc áo dệt kim lấp lánh màu pastel đã thành công cùng với những phom dáng nữ tính quen thuộc của nhà mốt. Đôi găng tay chần bông phồng màu hồng hoạt hình kết bạn với váy hình tròn màu kem và một loạt các tấm che mặt dệt kim vui tươi.

Mặc dù có những điểm tương đồng về chủ đề, nhưng cách trình bày của Prada khác rất nhiều so với Viard. Miu Miu được biết đến là khía cạnh vui tươi hơn trong vũ trụ sáng tạo của Prada, nhưng những món đồ đan đầy màu sắc đã đánh dấu sự ra đời của một hình mẫu phụ nữ Miu Miu mới. Phiên bản mới nhất của thương hiệu này để lại những định kiến ​​về thời trang nữ cao cấp, một cuộc khởi hành lấy bối cảnh trên sườn đồi tuyết Cortina d'Ampezzo. Ý tưởng khởi hành này được thể hiện qua khung cảnh thực tế cũng có mặt trên sàn diễn của Balmain, diễn ra trong một nhà chứa máy bay ở sân bay Charles de Gaulle. Giám đốc sáng tạo Olvier Rousteing đã gửi những người mẫu đi dạo xung quanh một chiếc Air France 777, bị dịch bệnh đưa ra khỏi ủy ban hàng không.

Khi bộ đồ bay được làm lại từ màu xanh lục quân đội và áo khoác có khóa da màu nâu chuyển sang lựa chọn màu bạc và hồng trong tương lai, bối cảnh trở thành một chuyến thám hiểm không gian. Cảnh quan ngoài trời ảo tạo tiền đề cho thử nghiệm sartorial của Rousteing với ve áo màu neon độc đáo và giày bốt da màu cam sáng. Giám đốc sáng tạo đã qua nhiệm kỳ, người đã cố gắng làm việc tại một công ty thời trang Pháp trụ cột lâu hơn so với các đồng nghiệp của mình, tiếp tục khám phá những cách kết hợp tuổi trẻ của “đội quân” ​​người hâm mộ dựa trên Millennial và Gen Z của mình với các yếu tố cấu trúc của quá khứ thời trang. Matthew Williams đã thực hiện một nỗ lực tương tự tại Givenchy, pha trộn lông giả, da và mặt nạ động vật cho một buổi biểu diễn ảo lấy cảm hứng từ âm nhạc.

Bước ra ngoài các chương trình kỹ thuật số so với truyền thống một lần nữa là Loewe. Tại thời điểm này, người ta đã kỳ vọng rằng Jonathan Anderson sẽ đổi mới những điều bất ngờ để trình làng bộ sưu tập Loewe của mình trong bối cảnh những hạn chế về Covid. "The Loewe Show has Been Canceled" là tiêu đề của buổi trình diễn của Loewe chuẩn bị với sự hợp tác của nhóm M/M Paris. Cặp đôi nhận ra chủ đề đáng tin cậy của hội nghị Thu Đông 2021 thông qua các bức ảnh của Freja Beha Erichsen do Fumiko Imano chụp.

Đầu tiên, các ấn phẩm thực tế giới thiệu chương trình vào ngày nó được cho là sẽ công chiếu tại tuần lễ thời trang bao gồm El Mundo ở Tây Ban Nha, Le Figaro, Le Monde ở Pháp, The Times ở London, The New York Times và The Asahi Shimbun ở Nhật Bản. Trong một năm hy vọng sẽ có nhiều tiêu đề may mắn ở phía trước, bộ sưu tập nắm bắt thời điểm trong khi giữ cho hình ảnh thời trang sống động.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-dieu-thu-vi-gi-da-dien-ra-tai-tuan-le-thoi-trang-paris-2021-502021133111...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-dieu-thu-vi-gi-da-dien-ra-tai-tuan-le-thoi-trang-paris-2021-502021133111884.htm