Nam vương nhí thế giới 7 tuổi tự tin trình diễn cho NTK Cao Minh Tiến

Tại Vietnam International Fashion Week FW 2024, bộ sưu tập “Đủng Đỉnh” của nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt không chỉ bởi vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn bởi ý nghĩa sâu sắc mà nó truyền tải. Sự kiện này trở nên ấn tượng hơn khi có sự tham gia của Nam vương nhí thế giới Bùi Khâu Minh Triết.

Nam vương nhí thế giới Bùi Khâu Minh Triết trình diễn cho bộ sưu tập “Đủng Đỉnh” của nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

Không chỉ nổi bật với gương mặt thông minh, rạng rỡ và phong thái tự tin, Bùi Khâu Minh Triết còn thể hiện mình là một mẫu nhí tiềm năng khi không ngừng thể hiện bản lĩnh trên sân khấu thời trang và niềm đam mê văn hoá truyền thống. Màn trình diễn của mẫu nhí làm nổi bật thông điệp về tình yêu với văn hóa dân gian và nghệ thuật thiết kế đương đại.

Với vẻ ngoài sáng giá, thần thái như một ngôi sao, Minh Triết đã mang đến cho bộ sưu tập “Đủng Đỉnh” thêm phần sinh động và lôi cuốn. Sự kết hợp giữa một gương mặt trẻ trung đầy tài năng và những thiết kế của Cao Minh Tiến đã tạo nên một tổng thể ấn tượng.

Minh Triết catwalk tự tin như một người mẫu chuyên nghiệp.

“Đủng Đỉnh” là một BST đặc biệt, nơi Cao Minh Tiến không chỉ thể hiện tài năng thiết kế mà còn gửi gắm tình yêu và niềm đam mê với văn hóa dân gian Việt Nam, trong đó nổi bật là tín ngưỡng Thờ Mẫu, một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt.

NTK Cao Minh Tiến (phải) ra vẫy tay chào khán giả cùng NSND Thanh Hoa.

Bộ sưu tập lần này của NTK Cao Minh Tiến không chỉ là một sản phẩm thời trang đơn thuần, mà là một câu chuyện kể về “hành trình của một phác thảo”. Từ những ý tưởng sơ khai, NTK đã mang đến cho công chúng một tác phẩm hoàn chỉnh, nơi nghệ thuật thiết kế và văn hóa dân gian Việt Nam hòa quyện vào nhau. Bộ sưu tập không chỉ thể hiện sự tài hoa của nhà thiết kế mà còn là một hành trình khám phá và nâng niu những giá trị tinh thần sâu sắc của người Việt.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của bộ sưu tập là việc NTK tiếp tục khai thác và nâng tầm các chất liệu truyền thống, vốn là đặc trưng trong các sáng tạo của anh. Trong bộ sưu tập này, vải gấm, lụa, tơ là những chất liệu chủ đạo, mang đến sự sang trọng và thanh thoát cho từng bộ trang phục.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong BST của NTK Cao Minh Tiến

Mới đây, Bùi Khâu Minh Triết đã vượt qua 30 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới để trở thành Nam vương nhí thế giới vừa diễn ra đêm 1/11 tại Campuchia. Em gây ấn tượng bởi màn trình diễn, hô tên, trang phục dân tộc...

Xuất hiện đầy tự tin, Bùi Khâu Minh Triết đã gây ấn tượng với những đường catwalk chuyên nghiệp, cuốn hút. Đại diện Việt Nam ghi điểm với thần thái rạng rỡ, hô vang tên “Việt Nam” đầy tự hào trên sân khấu cuộc thi Little Mister World 2024.

Được xướng tên cho ngôi vị Little Mister World 2024, Minh Triết trở thành nam vương nhỏ tuổi nhất thế giới. Trước đó, mẫu nhí Bùi Khâu Minh Triết đã được UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội đồng ý cấp phép dự thi Little Miss - Mister Little World theo số 3220 /SVHTT-QLNT, ngày 31/7/2024.

Sao nhí 7 tuổi tỏa sáng trên sàn catwalk.

Danh hiệu Little Mister World 2024 không chỉ là một phần thưởng mà còn là động lực to lớn để Minh Triết tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Bùi Khâu Minh Triết sinh năm 2017, là học sinh lớp 2B1, Trường Tiểu học Vinschool, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Vừa bước sang tuổi lên 7 nhưng mẫu nhí tài năng Minh Triết đã đạt được những thành tích rất đáng nể. Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực thời trang, em còn là một học sinh xuất sắc với hàng loạt giải thưởng về học thuật. Trong năm học 2023- 2024, Minh Triết đã đoạt Giải ba Huy chương Đồng vòng Quốc tế kỳ thi Toán FISO, Giải ba Huy chương Đồng Quốc tế tiếng Anh FISO và Giải nhất cuộc thi Fashion show tại trường.

Cậu bé học sinh lớp 2 yêu thích nghề người mẫu.

Cùng với thành tích học tập, em yêu thích làm người mẫu, diễn viên, yêu thích các bộ môn thể thao như bóng rổ, bóng đá, bơi. Em là gương mặt nhí được các nhà thiết kế và các hãng thời trang “chọn mặt gửi vàng”. Trước khi đăng quang cuộc thi Little Mister World 2024, Bùi Khâu Minh Triết có kinh nghiệm diễn thời trang, xuất hiện ở các show lớn như Destination Runway Fashion 2024- Children Of The Sun, Vietnam Future Runway 2024, Heaven Fashion Show 2024, Bangkok Kid International Fashion Week 2024, Vietnam Future Fashion Show 2024, Tinh hoa đất Việt…

Cậu bé 7 tuổi có kinh nghiệm tại nhiều show diễn thời trang.

Hồi tháng 9, Minh Triết làm first face cùng Á hậu Lệ Hằng tại show diễn Viet Nam International Sea Fashion 2024. Tân Nam vương nhí Thế giới còn được chọn làm đại diện hình ảnh cho trẻ em Hà Nội trong Show Dấu ấn Lạng Sơn, diễn vedette ở Lễ hội Áo dài trẻ em tại Sơn Tây.

Minh Triết còn được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch của Lễ hội du lịch 6 tỉnh Việt Bắc, sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Qua những miền di sản Việt Bắc do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hồi tháng 8.

