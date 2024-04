10 mẫu nhí Việt Nam tại Shanghai Fashion Week 2024

Các mẫu nhí xuất hiện đầy ấn tượng trong show diễn mang chủ đề “Mộng Hoa Như Mộng” tại Shanghai Fashion Week AW24.

Shanghai Fashion Week AW24 - tuần lễ thời trang có tiếng tại khu vực Châu Á được diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 28-31/3. Tại đây, 10 mẫu nhí Việt đã hoá thân thành những “đại sứ văn hoá” trong show diễn mang chủ đề “Mộng Hoa Như Mộng” - thông qua câu chuyện thời trang truyền tải văn hoá Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Với chủ đề này, NTK Vũ Lan Anh mang tới tuần lễ thời trang 4 bộ sưu tập mới nhất - đầy sự mộng mơ và không kém phần kiêu kỳ, gồm: "12 Mùa Hoa - Flower Fairies" - hội tụ vẻ đẹp của những loài hoa khoe sắc và "Ả Đào Thị - Mademoiselle A Dao" - câu chuyện về cảm xúc và cảm hứng sâu sắc từ trang phục mang đậm hồn Việt xưa, BST Nàng thơ và BST Dạ Đàm 2024. Đội ngũ thiết kế, ý tưởng sáng tạo, model nhí, makeup... đã dành hàng trăm giờ làm việc nhằm đem đến những bộ sưu tập hoàn hảo nhất mang tinh thần và vẻ đẹp Việt Nam đến với thế giới thời trang, với đam mê thể hiện bản sắc văn hoá, sự hội nhập trong thiết kế thời trang và bản lĩnh của những mẫu nhí tham dự sự kiện.

Bảo An trình diễn BST Nàng Thơ.

Mẫu Nhí Cát Nhiên Kha với những bước đi tự tin.

Lúc này, 10 mẫu nhí, mẫu tin Việt, gồm: An Cát Diệp, Cát Nhiên Kha, JiJi Cát Tường, Bingbing Linh Đan, Nguyễn Ngọc An Nhi, Sam Bảo Anh, Gabi Tâm An, Huỳnh Thanh Như, Ngô Thảo Linh, Tôm Bảo Hân... được trình diễn trên 1 đường băng dài, với ý tưởng thiết kế bố cục sân khấu xoay quanh chủ đề "thay đổi độ dốc" mang đến trải nghiệm sống động độc đáo cho AW2024KIDS WEAR của mùa này.

Theo đó các yếu tố màu hồng và độ dốc có độ bão hòa cao được pha trộn khéo léo. Các đường màu hồng giống như dòng nước chảy chậm từ trên xuống dưới, trơn tru và đều đặn hoặc đột ngột chuyển hướng, giống như trẻ em. Những thay đổi trong quá trình trưởng thành đều có thể theo dõi được và đầy những bất ngờ, ẩn số.

Gabi Tâm An, Joly Thảo Linh và Tôm Bảo Hân có màn trình diễn thời trang ấn tượng.

Có thể thấy, vượt qua khoảng cách điạ lý, khoảng cách ngôn ngữ, sự mệt mỏi bởi lệch múi giờ, khí hậu, lịch trình dày đặc di chuyển,... chính ngôn ngữ thời trang và sự hoà nhập tự tin của các mẫu nhí, mẫu teen Việt đã khiến các em trở thành những “đại sứ văn hoá nhí” giúp đưa ngôn ngữ thời trang Việt Nam đến gần hơn với người hâm mộ

Những nhà thiết kế mong muốn thế giới nhìn thấy một Việt Nam rực rỡ gấm hoa và tự hào với nòi giống tiên rồng từ ngàn năm thông qua những thiết kế và bước đi chuyên nghiệp trên sàn runway của thế hệ mầm non đất nước tại Shanghai Fashion Week AW24 KIDSWEAR.

