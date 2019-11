Mốt diện đồ "ảo ảnh" lộ nội y lan khắp châu Á khiến người trên phố ngao ngán

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 00:47 AM (GMT+7)

Cách ăn mặc thiếu tinh tế khi diện trang phục xuyên thấu đã khiến nhiều cô gái trở thành tâm điểm chỉ trích.

Những chiếc áo trong veo đang là xu thế thời trang mới.

Kiểu trang phục "ảo ảnh" đánh lừa thị giác

Đúng như tên gọi, trang phục xuyên thấu là loại quần áo được may từ vải ren, lưới hoặc vải sheer cho phép nhìn thấy cơ thể hoặc nội y của người mặc. Không phải đến bây giờ trang phục xuyên thấu mới trở nên phổ biến. Lịch sử của loại quần áo này có lâu hơn những gì chúng ta tưởng tượng.

Tranh vẽ những cô gái châu Âu mặc trang phục được may bẳng vải xuyên thấu.

Vào khoảng thế kỷ 18, 19 những chiếc váy được may bằng vải muslin, gạc lụa đã xuất hiện. Trong khoảng thời gian thế kỷ 19, trang phục may bằng vải trong suốt được phụ nữ diện nhiều ở nhà, và hầu như luôn được mặc thêm nội y bên trong. Bên cạnh đó, các chất liệu như voan, organza cũng được sử dụng nhiều để may trang phục dạ hội bởi sự mềm mại và tạo nét thanh lịch cho trang phục.

Các chất liệu vải mỏng đã được sử dụng để may trang phục từ những thế kỷ trước.

Bước sang thế kỷ 20, trang phục xuyên thấu càng cho thấy sự ảnh hưởng lớn đến ngành thời trang đặc biệt là nhờ sự ảnh hưởng của các ngôi sao ca nhạc và phim ảnh. Hiện tại, mốt quần áo như ảo ảnh đang làm mưa làm gió khi phổ biến trong thiết kế của nhiều thương hiệu. Ngoài ra, trang phục xuyên thấu còn được nhiều người chọn diện, xuất hiện này càng phổ biến hơn.

Madona mặc trang phục xuyên thấu, tạo nên cơn sốt thời trang mới.

Mốt xuyên thấu ngày càng phổ biến trên các sàn diễn thời trang.

Trang phục có như không gây nhức mắt

Sự nhẹ nhàng, thoải mái, nửa có nửa không của những trang phục xuyên thấu đã làm say mê nhiều người. Tuy nhiên không phải ai cũng biết mặc sao cho đẹp bởi đây vốn loại phục trang thách thức thị giác. Vô số hình ảnh "bỏng mắt" xuất hiện khi nhiều cô gái mặc áo mỏng tang lộ nội y vẫn hiên ngang ra đường. Cư dân mạng Việt vẫn chưa hết bàng hoàng trước hình ảnh cô gái mặc váy xuyên thấu hở toàn bộ nội y đi siêu thị. Hay cô gái tự tin ra phố trong chiếc váy ngủ mỏng tang khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Cô gái gây sốc khi mặc trang phục có như không đi siêu thị.

Chiếc áo trong suốt lộ nội y của một cô gái khác.

Không chỉ một mà nhiều cô gái cũng mắc lỗi trang phục xuyên thấu phản cảm.

Cô gái mặc đồ ngủ mỏng manh vẫn tự tin ra đường.

Không chỉ ở Việt Nam, Trung Quốc cũng đầy rẫy trường hợp ăn mặc phản cảm như trên. Hình ảnh cô gái mặc như không mặc ra ngoài tại xứ tỷ dân đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Cô mặc chiếc váy dáng suông bằng vải xuyên thấu màu trắng, dễ thấy cả trang phục nhỏ bên trong. Một số người bình luận: "Thật không biết tôn trọng những người xung quanh", "Nhiều trường hợp như thế này bị ném đá rồi mà sao các cô gái không thấy mà rút kinh nghiệm nhỉ. Mình không thấy đẹp ở đâu cả, chỉ thấy lố lăng".

Cô gái Trung Quốc bị "ném đá" vì mặc váy lố lăng.

Mặc đồ xuyên thấu sao cho hợp thời trang

- Phối đồ theo nguyên tắc all black: Những trang phục xuyên thấu màu đen gợi cảm nhưng không hề phô phang, khi phối đồ cùng quần áo màu này, tone sur tone là sự lựa chọn hoàn hảo. Đặc biệt những thiết kế to bản sẽ giúp bạn kín đáo hơn nhưng vẫn vô cùng thời trang.

Tone sur tone chưa bao giờ là cách phối đồ lỗi mốt.

- Mặc ngoài thêm áo khoác: Để giảm bớt sự hở hang của trang phục, nhiều cô gái chọn mặc thêm áo khoác. Bạn có thể phối cùng áo vest tưởng chừng khuôn mẫu nhưng lại tạo nên sự pha trộn phong cách thú vị, vẫn giữ nét sang trọng nhưng không kém phần gợi cảm.

Áo khoác sẽ giúp trang phục của bạn kín đáo hơn.

- Chọn nội y phù hợp: Khi diện những trang phục trong veo, việc chọn nội y phù hợp là tối quan trọng. Để tránh cảm giác phản cảm bạn nên mặc bralette ren tinh tế, hoặc kín đáo hơn nữa với áo quây, áo hai dây. Ngoài ra, phái đẹp cũng cần chú ý đến nguyên tắc đồng màu, tránh màu tương phản khi chọn nội y.

Chọn nội y tinh tế sẽ giúp trang phục xuyên thấu của bạn hợp thời trang hơn.

- Mặc đồ xuyên thấu bên ngoài trang phục: Nghe có vẻ lạ lùng nhưng bạn hoàn toàn có thể thử cách phối đồ mới mẻ này. Những chiếc áo, váy xuyên thấu sẽ được mặc bên ngoài áo phông kín đáo đem đến phong cách năng động, trẻ trung cho mốt thời trang vốn thiên về quyến rũ.

Bạn có thể thử phối đồ xuyên thấu bên ngoài áo phông.

