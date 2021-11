Mẫu nhí Bảo Hà khoe cá tính thời trang sắc lạnh, tạo dáng cuốn hút

Thứ Hai, ngày 15/11/2021 11:15 AM (GMT+7)

Bảo Hà là mẫu nhí tài năng của showbiz Việt khi có nhiều năm kinh nghiệm chụp hình, diễn runway.

Bảo Hà có nhiều năm kinh nghiệm làm người mẫu.

12 tuổi, Bảo Hà được xem là gương mặt thân quen của làng mẫu Việt. Ở độ tuổi còn nhỏ nhưng số lần sải bước trên sàn diễn của cô bé lại khá nhiều. Không chỉ trình diễn cho các bộ sưu tập thời trang nhí mà Bảo Hà còn có cơ hội trải nghiệm bên cạnh những chân dài đàn chị chuyên nghiệp, nổi tiếng của làng mẫu Việt Nam.

Bảo Hà cao 1,65m và có gương mặt lạnh lùng, cá tính. Với đặc điểm hình thể này, cô bé được chọn chụp hình theo nhiều ý tưởng khác nhau và nhận được những lời khen từ giới mộ điệu.

Phát huy tài năng làm mẫu từ nhỏ, Bảo Hà được các nhà mốt "chọn mặt gửi vàng" trình diễn nhiều look thời trang khác nhau. Năm 2020, cô được tham gia các show thời trang lớn như Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, "The Princess" của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, "Dear My Princess" của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Lễ hội Áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Thời trang cho mẫu nhí là "sân chơi" mới được rất nhiều phụ huynh lựa chọn, để các bé có cơ hội thể hiện bản thân, hoà đồng và có nhiều kinh nghiệm sống.

Ngoài Bảo Hà, làng mẫu Việt còn rất nhiều gương mặt mẫu nhí tiềm năng. Nhiều sàn thời trang nhí được tổ chức với quy mô lớn và chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm làm mẫu phong phú giúp Bảo Hà có được những biểu cảm chụp hình, tạo dáng đa dạng. Dù mặc đồ cá tính, phá cách hay trang phục truyền thống, cô bé luôn thể hiện tốt khả năng làm mẫu, tôn vinh thiết kế một cách trọn vẹn.

Dù đam mê làm mẫu nhưng Bảo Hà vẫn hoàn thành tốt việc học tập. Hiện tại, cô đang theo học một trường quốc tế và luôn giữ thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Trong đó, phải kể tới danh hiệu huy chương đồng Olympic tiếng Anh dành cho khối trung học cơ sở năm 2021.

Sở hữu đường nét gương mặt cá tính, Bảo Hà lựa chọn concept chụp hình với thần thái sắc lạnh.

Để tránh tạo nên những tranh cãi ngoài ý muốn, trang phục Bảo Hà mặc cũng được chọn lọc kỹ càng từ màu sắc tới kiểu dáng. Cách kết hợp hài hoà từ phục trang tới phụ kiện giúp tôn lên vẻ đẹp thời trang nhưng vẫn đúng độ tuổi cho cô bé.

Vẻ đẹp hiện đại và trẻ trung là thông điệp được gửi gắm qua những shoot hình thời trang mà Bảo Hà thể hiện.

