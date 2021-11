Mặc như "nàng tiên cá", mỹ nữ Hàn Quốc phô trọn đường cong trên du thuyền

Oh Taewa diện váy áo lấy cảm hứng từ hình tượng nàng tiên cá Ariel, tôn sắc vóc "gái 1 con" đẹp mỹ mãn trên du thuyền.

Ottomom, tên thật là Oh Taehwa là bà mẹ đơn thân Hàn Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu lượng fan đông đảo. Trang cá nhân của người đẹp thu hút gần 1 triệu lượt follow cùng lượng tương tác "khủng" nhờ thường xuyên đăng tải những clip nhảy sexy. Chiều cao 1m69 cùng số đo 3 vòng lý tưởng 91-58-95 (cm) là lợi thế giúp bà mẹ 1 con xứ Hàn tự tin chưng diện các item bó sát cơ thể, tôn body nóng bỏng.

Mới nhất, những hình ảnh được Oh Taehwa đăng tải thu hút nhiều lượt yêu thích trên instagram. Oh Taehwa diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng nàng tiên cá Ariel trong bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney The Little Mermaid, bao gồm áo bơi màu vàng, hình vỏ sò, tone sur tone với chân váy sequin lấp lánh, có đường xẻ giữa, phô từng đường nét cơ thể gợi cảm.

Oh Taewa diện váy áo lấy cảm hứng từ hình tượng nàng tiên cá Ariel tạo dáng trên du thuyền.

Bộ trang phục bao gồm áo bơi màu vàng, hình vỏ sò, kết hợp với chân váy sequin lấp lánh, phô đường cong nữ tính.

Sở hữu chiều cao lý tưởng - 1m 69 và số đo 3 vòng: 91-58-95 (cm), Oh Taewa tự tin chưng diện trang phục táo bạo, tôn vóc dáng "gái 1 con" nóng bỏng.

Trên trang cá nhân của Oh Taewa ngập tràn những hình ảnh diện váy áo quyến rũ, khoe sắc vóc đẹp mỹ mãn dù đã trải qua sinh nở. Tuy nhiên, không ít lần cô nhận phải những ý kiến trái chiều của cư dân mạng vì mặc hở bạo. Từng có một bài trên Naver Blog nói về cách ăn vận của cô không phù hợp với hình ảnh của một người phụ nữ đã kết hôn và làm mẹ. Áp lực trước những bình luận tiêu cực, Oh Taewa từng quyết định ngừng sử dụng mạng xã hội một thời gian.

Ngược lại, vẫn có nhiều người cho rằng, tất cả phụ nữ, dù độc thân hay đã lập gia đình thì đều có quyền được mặc những gì mình muốn, miễn là phù hợp với hoàn cảnh và nằm trong giới hạn cho phép.

Gần đây, Oh Taewa còn bị nhiều đồng nghiệp ngầm ám chỉ có mối quan hệ bất chính với một số đàn ông giàu có nhưng cô đã lên tiếng phản bác và dọa kiện những người cố tình tung tin đồn ác ý.

Thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe dáng trên trang cá nhân, khiến Oh Taewa không ít lần nhận phải ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng, phong cách ăn mặc của cô không phù hợp với hình ảnh của một người phụ nữ đã kết hôn và làm mẹ.

Song, nhiều fan vẫn ủng hộ cô và cho rằng, phụ nữ đã lập gia đình vẫn có thể mặc gợi cảm miễn là không vượt quá giới hạn cho phép.

Không phải vô cớ mà nhiều người có cái nhìn khắt khe về phong cách mặc của phụ nữ đã kết hôn và sinh con. Nhiều trường hợp các bà mẹ trẻ bị phê bình vì mặc hở, đi đến trường học đón con hoặc đưa con đi thi văn nghệ, đến siêu thị, khu trung tâm vui chơi giải trí,... Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ nhỏ.

