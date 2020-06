Mặc hanbok cắt xẻ, hội gái sang xứ Hàn được khen, thí sinh hoa hậu muối mặt vì đồ hở

Giống như những trang phuc truyền thống khác, hanbok cũng được cách tân nhưng xoay quanh vấn đề này vẫn có không ít tranh cãi.

Hanbok - niềm tự hào của Hàn Quốc, Triều Tiên

Hanbok là trang phục truyền thống của người dân Triều Tiên và Hàn Quốc.

Mỗi quốc gia đều có trang phục truyền thống của riêng mình, đó không chỉ là bộ trang phục cũ kỹ từ xa xưa mà quan trọng hơn là nó là một khía cạnh của văn hóa, thứ tạo nên bản sắc của mỗi dân tộc. Hanbok là trang phục truyền thống của cả hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc.

Hanbok gồm phần áo khoác ngoài và váy với nữ và quần cho nam.

Hanbok gồm "jeogori" (áo khoác ngoài) dành cho cả nam và nữ. Trong đó, áo của nam thì dài còn áo của nữ thì chỉ đủ che tới ngực. Nữ giới mặc "chima" (váy dài thắt eo cao) còn nam giới sẽ mặc "baji" (quần ống rộng). Kiểu trang phục này được miêu tả là "trên hẹp, dưới rộng" với áo ôm sát còn phần váy xòe, quần của nam giới cũng là quần ống rộng.

Hanbok là trang phục truyền thống, niềm tự hào của người dân sống trên bán đảo Triều Tiên.

Kiểu dáng chung là vậy nhưng trang phục của hoàng gia sẽ cầu kì và được may bằng những chất liệu tốt hơn so với dân thường. Hanbok được nhuộm màu tự nhiên với năm màu sắc là đỏ, xanh da trời, vàng, đen và trắng tượng trưng cho triết lý âm dương, ngũ hành phương Đông. Mặc dù hiện tại, người dân không còn mặc hanbok như trang phục thường ngày nhưng chúng vẫn được diện vào những dịp quan trọng.

Làn sóng cách tân hanbok

Làn sóng cách tân hanbok đang diễn ra mạnh mẽ ở Hàn Quốc.

Giống như những trang phục truyền thống khác, để phù hợp với làn sóng hiện đại, hanbok cũng đã được cách tân. Điều này được thể hiện trước hết về chất liệu, màu sắc, hoa văn. Những kiểu mẫu có sẵn giờ được làm mới, màu sắc cũng phong phú hơn, thậm chí một số chất liệu như denim cũng được dùng để may hanbok.

Hanbok trở nên quen thuộc hơn với lớp trẻ nhờ thiết kế hiện đại.

Tiếp đó là về kiểu dáng. Dễ thấy là việc những chiếc chân váy được cắt ngắn hơn để thoải mái và thuận tiện cho người mặc, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Thay vì phải tỉ mẩn buộc nơ cho áo, các thiết kế đã được đính sẵn nơ. Hanbok hiện đại được đề cao tính hữu dụng cũng như hợp thời trang. Bên cạnh đó, còn có ý tưởng cách tân hanbok để sử dụng làm đồng phục cho học sinh.

Hanbok cách tân đang được xem xét để trở thành đồng phục học sinh.

Điều này không có nghĩa là những giá trị cũ bị phai nhạt mà cho thấy sự kết hợp cũ - mới, Đông - Tây. Lee Ji Eon - NTK người Hàn Quốc chia sẻ cô muốn tạo nên những bộ hanbok hiện đại theo kiểu phương Tây để không còn giới hạn hanbok trong những dịp lễ Tết, hội hè. Việc này cũng giúp Hanbok dễ được tiếp cận hơn, khi có nhiều vị khách nước ngoài đặt may những bộ đồ đã được cách tân.

Tranh cãi xoay quanh việc làm mới

Xung quanh việc cách tân hanbok có nhiều ý kiến trái chiều.

Tất nhiên, việc làm mới nào cũng sẽ gây nên nhưng tranh cãi bởi rất khó dung hòa giữa cả hai yếu tố truyền thống và hiện đại. Mới đây, nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc là Black Pink đã trở thành tâm điểm chú ý khi diện hanbok cách tân trong MV "How you like that".

Hanbok cách tân được sử dụng làm phục trang trong các sản phẩm âm nhạc.

Bốn cô gái mặc áo dáng croptop, khoác áo cánh kết hợp với váy ngắn và được cư dân mạng tấm tắc ngợi khen. Trước đó cũng có một số nghệ sĩ khác sử dụng hanbok cách tân làm trang phục trong các sản phẩm, sân khấu âm nhạc. Cư dân mạng cảm thấy hài lòng khi yếu tố truyền thống đang được truyền bá một cách tích cực.

Rất nhiều nghệ sĩ trình diễn với trang phục là hanbok cách tân.

Nhưng không phải lúc nào, cắt xẻ cũng là đẹp. Tiêu biểu là những bộ hanbok cách tân được các thí sinh hoa hậu Hàn Quốc diện trong đêm chung kết. Chúng bị xem là thảm họa, là ô uế trang phục truyền thống hay nhìn y như những bộ đồ bơi. Điều này cho thấy, chỉ cần bất cẩn trong việc làm mới có thể gây nên làn sóng phẫn nộ.

Thí sinh hoa hậu Hàn Quốc gây phẫn nộ vì mặc hanbok hở hang.

Xu hướng tất yếu của thời trang là làm mới, lĩnh vực này luôn cần sự sáng tạo tuy nhiên mọi sự thay đổi nhất là liên quan đến trang phục lâu đời, mang giá trị truyền thống rất cần tính toán kỹ lưỡng, đòi hỏi nhà thiết kế không chỉ có tài mà cần có tầm.

