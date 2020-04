Lịch sử thú vị của áo lót

Những chiếc áo ngực là một sự cải tiến từ những chiếc áo nịt xa xưa. Tuy nhiên để đạt được sự phổ biến như ngày nay, những chiếc áo ngực đã có một hành trình lịch sử không mấy dễ dàng.

Nguồn gốc và sự phát triển của áo ngực

Nhằm chống lại những chiếc áo nịt corset của những năm 1850, các bác sĩ và các nhà nữ quyền bắt đầu ủng hộ những giải pháp thay thế cho phép phụ nữ tiêu hóa tốt hơn và thở dễ dàng. Nguyên mẫu của những chiếc áo ngực đầu tiên được sản xuất và bán ở Anh, Mỹ, Đức và Pháp từ những năm 1850 cho đến khoảng những năm 1920. Trong thời kỳ đầu này, áo ngực vẫn là một món đồ mới lạ. Kiểu dáng hình chữ S thời thượng của belle époque dễ dàng có được hơn thông qua việc sử dụng áo nịt và đai (làm thon eo) hơn là qua áo ngực. Nhưng kiểu dáng đã thay đổi trong và sau Thế chiến thứ nhất; khi bộ phận ngực được nhấn mạnh và tôn vinh hơn, chiếc áo ngực trở nên phù hợp hơn với diện mạo mới này, chủ yếu được mặc bởi một tầng lớp xã hội trẻ.

Vào những năm 1930, chiếc áo ngực bắt đầu có được nhiều tính năng mà nó vẫn có ngày nay: kích cỡ phân định rõ ràng cho cốc ngực, dây buộc mắt và móc và dây đai có thể điều chỉnh. Những cải tiến về độ co giãn, màu sắc, hoa văn và các tùy chọn kiểu dệt đã giúp phổ biến nó ở phụ nữ từ 17 tuổi trở lên. Sự xuất hiện của áo ngực trong các bộ phim Hollywood và các chương trình tiếp thị lớn của các cửa hàng bách hóa đã giúp đưa phong cách này trở thành xu hướng của giới thượng lưu.

Các nhà sử học Jane Farrell-Beck và Colleen Gau, tác giả của Uplift: the Bra in America, viết rằng các nữ công nhân Mỹ đã được cấp áo ngực như một phần của đồng phục của họ trong Thế chiến thứ hai và nó nhanh chóng trở thành trang phục tiêu chuẩn cho phụ nữ lao động trung lưu. Chiếc áo ngực hình ngư lôi của Jane Russell, đã mang đến cho quần áo kiểu dáng dễ nhận biết nhất trong suốt những năm 1950 và quảng cáo cho thấy nó vẫn thường được mặc với một chiếc áo nịt. Sự ra đời của chương trình đào tạo bra trực tiếp trong giai đoạn này đã mở rộng thị trường tiêu dùng cho thanh thiếu niên trẻ tuổi.

Đến thập niên 1960 và 1970, áo nịt đã bị loại bỏ và ý nghĩa áo ngực đã thay đổi. Tiện nghi và chức năng được ưu tiên hơn sự quyến rũ và sự gợi cảm của ngôi sao điện ảnh. Một số nhà nữ quyền nhìn thấy trong áo ngực một ví dụ về sự khuất phục của phụ nữ đối với ánh mắt của đàn ông và đưa ra tuyên bố loại bỏ áo ngực hoàn toàn dẫn đến các cuộc biểu tình chống lại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Mỹ năm 1968. Tuy nhiên, đại đa số phụ nữ vẫn mặc do sự thoải mái, cần thiết và lựa chọn cá nhân. Áo ngực dệt kim co giãn, được giới thiệu vào những năm 1970 và 1980 cho các vận động viên, bắt đầu được một số phụ nữ ưa thích hơn các mẫu trước đó.

Áo ngực trong thế kỷ mới

Những chiếc áo ngực có sức hấp dẫn giới tính đã quay trở lại vào những năm 1990 và 2000, chủ yếu được thúc đẩy bởi chiến dịch đó của Hello Boy Wonderbra với sự tham gia của siêu mẫu người Séc Eva Herzigova với các thiên thần Victoria Victoria Secret. Buổi trình diễn thời trang đầu tiên của thương hiệu đồ lót được tổ chức tại khách sạn New York tại Plaza năm 1995 và vào năm 1999, sự kiện này đã được phát trực tuyến. Chương trình đã được phát trailer thương mại tại giải Superbowl cùng năm, chương trình trực tuyến đã được 2 triệu người theo dõi trực tuyến. Đến năm 2001, sự kiện này đã được phát sóng trên truyền hình với 12 triệu người xem cho lần phát sóng đầu tiên. Các công ty như Frederick’s of Hollywood và Agent Provocateur, và những người biểu diễn như Dita Von Teese, đã tận dụng các ý nghĩa mang tính gợi cảm, sexy của áo ngực. Họ đã giúp tâm lý boudoir trở thành xu hướng, mở đường cho sự thành công của những tác phẩm mang tính khiêu khích, gợi cảm và táo bạo như bộ phim Fifty Shades of Grey.

