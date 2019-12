Hết hồn với "bà già Noel" như thảm họa thời trang ngày Giáng sinh

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 09:27 AM (GMT+7)

Không ít cô gái đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người vì lỗi chọn đồ mặc vào ngày Giáng sinh.

Trang phục Giáng sinh được quảng cáo trên một trang bán hàng online.

Mua hàng online thông thái

Giáng sinh là một trong những ngày lễ lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo mọi người kể cả những người không theo tôn giáo. Ai cũng muốn mình trở ăn mặc thật nổi bật trong ngày này, tuy nhiên, trong dịp lễ đặc biệt trên cũng xảy ra không ít sự cố trang phục dở khóc dở cười. Cộng động mạng từng xôn xao về thảm họa mua hàng online của một bà mẹ 2 con người Scotland.

Tin hình ảnh quảng báo trên web bán hàng về bộ đồ bà già Noel gợi cảm, theo lời người bán trang phục còn có độ co giãn tốt nên sẽ vừa vặn với người mặc nên cô liền đặt mua không suy nghĩ. Nhưng kết quả nhận về hoàn toàn khác xa quảng cáo, trang phục không những mỏng mà còn may ẩu, phần lông của chiếc mũ chỉ là đường may màu trắng. Nếu không có thời gian trực tiếp đi mua đồ bạn không nên mua hàng online quá sát ngày Noel để không chuẩn bị kịp trang phục. Tốt nhất là nên lựa chọn trực tiếp hoặc order qua những trang web uy tín.

Người phụ nữ nhận phải thảm họa thời trang ngày Giáng sinh.

Tránh lạm dụng màu sắc

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người còn phối đồ một cách kỳ cục, lạm dụng những gam màu đỏ, xanh, vàng tạo nên những kết hợp trang phục khó ngấm. Không nhất thiết phải dùng tất cả những tông màu đó để có bộ đồ hợp không khí Giáng sinh, bạn hoàn toàn có thể mặc riêng lẻ từng màu, đơn giản nhưng vẫn đủ ấn tượng.

Không nên phối quá nhiều màu sắc trong cùng một set đồ.

- Màu đỏ: Màu đỏ là gam màu nổi, mang không khí Noel rất rõ, bởi vậy nhiều người thường mặc trang phục màu này là chủ đạo. Bạn có thể mặc một chiếc váy liền màu đỏ, hoặc phá cách với áo len cổ lọ màu đỏ cùng chân váy kẻ caro.

Trang phục màu đỏ mang đậm không khí Giáng sinh.

- Màu trắng: Ngoài ra, một chút nhấn nhá với gam màu trắng của áo hoặc váy cũng giúp bạn ấn tượng hơn với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng và tinh tế. Nếu bạn cho rằng màu trắng không nổi bật thì hoàn toàn có thể kết hợp thêm với các loại phụ kiện như mũ, thắt lưng, kẹp tóc.

Màu trắng trùng với màu tuyết, rất hợp không khí Giáng sinh.

- Màu xanh lá: Cùng với màu đỏ, màu xanh là màu thể hiện Giáng sinh rõ nét nhất gắn liền với hình ảnh cây thông Noel. Các gam màu xanh cũng rất đa dạng để phái đẹp có thể kết hợp trang phục như xanh rêu, xanh lá đậm,... Ngoài lựa chọn an toàn là váy liền, bạn có thể phối một chiếc áo len màu trắng, be hoặc đen cùng chân váy màu xanh, hoặc khoác ngoài áo dạ màu xanh thanh lịch.

Màu xanh cũng được sử dụng rất nhiều trong dịp Giáng sinh.

