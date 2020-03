Danh ca Lizzo diện váy Công Trí bùng cháy trên bìa Glamour

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 18:11 PM (GMT+7)

Trên trang bìa Glamour, nữ danh ca da màu diện bộ đầm hoàng kim tôn nước da chocolate khỏe khoắn của người mặc.

Danh ca Lizzo vừa lên trang bìa tạp chí Glamour Mexico số tháng Ba với vẻ đẹp căng tràn sức sống. Nữ ca sĩ người Mỹ chọn loạt thiết kế. Trong đó nổi bật nhất là bộ đầm hoàng kim tôn nước da chocolate khỏe khoắn của người mặc.

Lizzo trên bìa tạp chí nổi tiếng Glamour.

Bộ hình thời trang của Lizzo trên tạp chí Glamour Mexico được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia David Franco, bắt trọn khoảnh khắc sang trọng của nữ rapper. Mẫu đầm sơ mi (chemise) được nhà thiết kế Công Trí sáng tạo riêng cho Lizzo trong buổi chụp lần này vốn chưa từng xuất hiện trong các bộ sưu tập trước đó.

Thiết kế nguyên bản của bộ cánh Lizzo mặc trên Glamour.

Trên nền chất liệu lụa và tơ cao cấp, nhà thiết kế Công Trí đã tạo ra một chiếc đầm chemise đơn giản mà tinh tế, sang trọng. Điểm nhấn của mẫu thiết kế nằm ở phần cổ tay phồng thanh nhã, gợi lên sự nữ tính cho mẫu thiết kế; cùng chi tiết xẻ tà sâu để tạo nên sự bay bổng mỗi khi người mặc chuyển động. Lizzo tận dụng đặc điểm này để khoe khéo đôi chân của mình. Màu vàng của mẫu thiết kế trở thành điểm nổi bật thu hút mắt nhìn khi đặc biệt phù hợp với nước da nâu khoẻ khoắn của nữ rapper.

Lizzo trình diễn trên sân khấu Grammy 2020.

Lizzo thực sự đã trở thành hiện tượng mới bởi cá tính âm nhạc riêng biệt và giọng hát nội lực. Không những thế, xét trên khía cạnh thời trang, Lizzo được nhìn nhận là một nữ nghệ sĩ không ngại thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Ở Lizzo luôn thoát lên thần thái của sự tự tin, mạnh mẽ, cũng giống như chính các thông điệp sâu sắc mà cô vẫn thường lồng ghép vào trong các tác phẩm của mình.

Cô có phong cách ấn tượng, giúp hình tượng nàng béo đẹp khỏe lan khắp thế giới.

Lizzo là nữ ca sĩ – rapper người Mỹ được biết công chúng đến rộng rãi nhờ bản hit Truth Hurts từng đạt No.1 trên Billboard Hot 100, sự kiện đưa Lizzo trở thành nữ rapper thứ ba trong lịch sử có ca khúc solo đạt thành tích ấn tượng này. Không dừng lại ở đó, chiến thắng lớn của Lizzo tại giải Grammy 2020 diễn ra vào hồi cuối tháng Một năm nay sớm trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trên truyền thông quốc tế. Bên cạnh Billie Eilish, Lizzo là một trong những nhân tố nổi bật tại giải thưởng âm nhạc danh giá này, với tổng cộng tám đề cử. Trong đó, Lizzo dành được ba giải thưởng cao quý, bao gồm: Best Urban Contemporary Album, Best Pop Solo Performance và Best Traditional R&B Performance.

