Cô nàng có vòng 1 quá khổ diện áo ống khiến nhiều người thương "chiếc áo tội nghiệp"

Thứ Bảy, ngày 23/05/2020 03:41 AM (GMT+7)

Không phải lúc nào vòng một lớn cũng là lợi thế giúp các nàng mặc đẹp các item thời trang.

Áo ống (tube top) bắt đầu từ một sai lầm

Áo ống nhìn gần giống như trang phục thi đấu thể thao của phụ nữ Hy Lạp.

Khó có thể tin một mảnh vải co giãn hình ống nhỏ xíu lại có tác động lớn đến ngành thời trang và trở thành một trong những item được ưa chuộng nhất nhì làng mốt. Áo ống có thiết ôm sát, quây trọn vóc dáng của người mặc và không có tay cũng như dây quai. Chúng thường bó trên ngực và được may bằng vải co giãn để tránh trường hợp bị rơi.

Nhiều người cho rằng nó có nguồn gốc từ chiếc áo apodesmos từ thời Hy Lạp, trong một số tranh cổ cho thấy phụ nữ mặc kiểu đồ có dáng quây như thế này khi thi đấu thể thao. Tính đến lịch sử gần hơn, có ý kiến nêu lên chiếc áo ống xuất hiện vào khoảng năm 1940 như một phần của bộ đồ bơi hai mảnh.

Áo ống tưởng là item mới nhưng thật ra cũng đã xuất hiện từ lâu.

Cho đến năm 1971, áo quây ra đời sau một sai lầm sản xuất, có lỗi trong các sản phẩm tại cửa hàng của Murray Kleid. Elie Tahari - nhà thiết kế người Israel đến Mỹ năm 19 tuổi nhận ra có thể tạo nên sự phá cách từ sản phẩm lỗi đó nên đã thiết kế lại. Năm 1973, ông bắt đầu sản xuất nhiều hơn thậm chí có các đơn đặt hàng từ châu Phi, Nam Mỹ, châu Á.

Bước sang thập niên 90, những chiếc quần rộng, cạp trễ kết hợp với áo ống trở thành combo "it girl" được ưa chuộng và một số người nổi tiếng như Britney Spears, nhóm nhạc Spice Girls đã góp phần lăng xê hiệu quả. Hiện tại, những chiếc áo này ngày càng được ưa chuộng đặc biệt là trong dịp hè.

Những chiếc áo ống ngày càng được ưa chuộng vì vẻ gợi cảm riêng.

Áo giãn hết cỡ vì những cô nàng ngực khủng

Với thiết kế co giãn, lại ôm sát, áo ống trở thành item được nhiều cô gái yêu thích sự gợi cảm chọn mặc. Tuy nhiên, không phải ai cũng mặc đẹp với kiểu áo tưởng dễ kết hợp này. Một số cô gái có vòng một ngoại cỡ diện kiểu áo trên nhìn như bị gò ép quá mức, chiếc áo giãn bị nhận xét là thiếu thời trang có phần không được tinh tế. Không chỉ trên đường phố, mà trên mạng xã hội cũng không hiếu hình ảnh này và họ còn bị đánh đồng là cố tình khoe thân.

Những cô gái sở hữu vòng một quá cỡ như bị bó chặt trong chiếc áo ống.

Làm sao để mặc áo ống tinh tế?

Những tưởng các cô gái có vòng một đầy đặn không phải lo lắng gì vì có thể tự tin mặc đẹp hầu hết các loại trang phục nhưng nếu diện không khéo vẫn sẽ dễ bị chê là phản cảm. Để tránh lỗi này bạn nên chọn những chiếc áo cỡ vừa, không quá ngắn, quá chật để khiến set đồ phù hợp nhất với vóc dáng. Bên cạnh đó, bạn có thể mặc thêm áo khoác, thời tiết nóng bức thì chỉ cần một chiếc áo sơ mi là đủ. Ngoài ra, bạn nên kết hợp thêm áo ống với các loại váy, quần cạp cao để kín đáo hơn cũng như nâng cao hiệu quả tôn dáng.

Những chiếc áo ống đẹp hơn khi mặc cùng trang phục có thiết kế cạp cao.

