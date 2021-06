4 bộ phim truyền hình mang lại bữa tiệc thời trang mãn nhãn cho khán giả

Cùng đánh giá 4 bộ phim truyền hình mang lại những cảm hứng thời trang đáng nhớ với khán giả.

Halston

Loạt phim giới hạn năm tập vừa ra mắt cách đây vài ngày trên Netflix theo sau sự nổi lên của nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ Roy Halston Frowick và hành trình sáng tạo và phá hủy đầy tính nghệ thuật của ông. Halston sống một lối sống hào nhoáng, bay bổng với ngân sách dành cho hoa lan cao hơn mức trung bình và thường xuyên ghé thăm Studio 54 khi ông chiến đấu với chứng nghiện ngập và chấn thương thời thơ ấu và thả hồn vào những chiếc váy xếp nếp và vải UltraSuede. Nếu bạn đang tìm kiếm để đắm mình hoàn toàn vào cơn sốt Halston đã quét qua phụ nữ của xã hội thượng lưu những năm 70 và 80, thì đây là chương trình dành cho bạn.

Queen Gambit

Nếu chúng ta phải xác định một bộ phim truyền hình đã gợi nhớ chính xác lại những thiết kế của năm 60 thì đó sẽ là The Queen’s Gambit. Thời trang và cờ vua là một bộ đôi khó có thể xảy ra, và tại một thời điểm trong loạt phim, Beth Harmon được một phóng viên hỏi: "Bạn nói gì với những người trong Liên đoàn cờ vua, những người cáo buộc bạn quá hào nhoáng để trở thành một kỳ thủ cờ vua nghiêm túc?". Dựa trên thành tích chiến thắng đáng kinh ngạc của mình, khả năng của Harmon rõ ràng không bị suy giảm bởi niềm yêu thích của cô với các họa tiết gingham và kính râm mắt mèo. Beth Harmon tiến vào một lĩnh vực dành cho nam giới trong một tủ quần áo đầy những chiếc váy ca rô cổ điển, cổ áo Peter Pan, và áo len cổ cao màu đen giống Audrey Hepburn, chỉn chu (và điêu luyện) hơn bất kì kỳ thủ nào khác trong phòng.

Queer eye

Đây là một chương trình tuyệt vời nếu chúng ta đã từng xem. “Fab Five” (Tan France, Jonathan Van Ness, Antoni Porowski, Bobby Berk, và Karamo Brown) mang đến sự tân trang toàn diện cho các bà mẹ, giáo viên trường học không được đánh giá cao, các cựu chiến binh và cộng đồng cần tái khẳng định lại chính mình. Những kiểu tân trang này không chỉ liên quan đến phong cách mà còn phân khúc thời trang. Tan France luôn có rất nhiều mẹo để làm cho tủ quần áo hàng ngày của bạn trở nên bóng bẩy hơn. Phong cách sơ vin kiểu Pháp đặc trưng của anh đã trở nên phổ biến và nó đã giúp những người đàn ông từng mặc áo sơ mi thả lỏng và không cài cúc tìm được hướng đi mới kể từ đó.

Emily ở Paris

Mặc dù nhiều người chỉ trích về sự kết hợp vô cảm về văn hóa và những bộ trang phục sặc sỡ mang hơi hướng của người Mỹ hơn là người Pháp, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm phong cách thời trang lịch sự, thoải mái, không đâu xa hơn bộ phim Emily ở Paris. Thiết kế trang phục trong phim được dẫn dắt bởi Patricia Field, một nhà thiết kế trang phục chop him kì cựu. Patricia Field đã mang tầm nhìn của mình vào một số bộ phim mang tính biểu tượng nhất, bao gồm The Devil Wears Prada, Sex and the City, và Ugly Betty. Field đến Paris để thiết kế trang phục cho Emily những chiếc áo khoác len có cấu trúc cổ điển kết hợp các họa tiết của Paris và rất nhiều màu hồng hot pink. Một trong những khoảnh khắc tinh tế trong phim của Emily là chiếc váy Little Black Dress đặc biệt nổi bật được mặc tại Palais Garnier, một sự tôn vinh với Audrey Hepburn trong Funny Face.

