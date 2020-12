10 nhà thiết kế trẻ được đánh giá cao trong năm 2020

Thứ Ba, ngày 08/12/2020 08:12 AM (GMT+7)

Dưới đây là 10 thương hiệu trẻ đáng để chúng ta quan tâm nhất năm 2020

Peter Do

Sau khi hợp tác với Derek Lam và Celine, Peter Do đã thành lập thương hiệu cùng tên của mình vào năm 2018. Từng lọt vào vòng chung kết Giải LVMH và được đề cử CFDA vào năm 2020, Do sinh ra tại Việt Nam và sống tại New York mang đến một cái nhìn mới về sự nữ tính với cách cắt may cẩn thận và lấy cảm hứng từ trang phục nam.

Telfar

Vào năm 2020, Telfar đã tăng ồ ạt lượng người theo dõi của mình và vì lý do rất chính đáng. Dòng túi mua sắm của thương hiệu, còn được gọi là Bushwick Birkin, bán hết trong vòng vài phút mỗi lần ra mắt. Từng đoạt giải Nhà thiết kế phụ kiện của năm tại Lễ trao giải CFDA 2020, Telfar Clemens tuân theo sự đồng nhất và khả năng tiếp cận, cung cấp thời trang cao cấp với giá cả phải chăng.

Marine Serre

Trong những năm gần đây, nhà thiết kế người Pháp Marine Serre đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì những thiết kế mang tính tương lai và các hoạt động thời trang bền vững, nhưng chính họa tiết hình trăng lưỡi liềm đặc trưng của Marine Serre đã gây chú ý nhất vào năm 2020. Nó được phát hiện ở khắp mọi nơi từ trang phục phù hợp mẹ và con như trên Kylie Jenner và Stormi Webster đến những bộ đồ catsuit trong MV của Beyoncé “Black is King”.

Christopher John Rogers

Christopher John Rogers gần đây xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ trang phục cho Beyoncé trên tạp chí Vogue Anh cho đến Alexandria Ocasio-Cortez trên Vanity Fair. Được vinh danh là Nhà thiết kế mới nổi của năm tại Lễ trao giải CFDA 2020, việc Rogers sử dụng màu sắc và họa tiết đậm trong mọi thứ, từ trang phục dạ hội cầu kỳ cho đến những món đồ đơn lẻ giúp thời trang trở nên thú vị.

Entireworld

Khi sweatsuit trở thành đồng phục không chính thức của đại dịch COVID-19, Entireworld đã tỏa sáng. Nhà thiết kế Scott Sternberg, trước đây từ Band of Outsiders, tự hào về những điều đơn giản, với một bộ sưu tập các thiết kế đồ nỉ màu trơn truyền thống.

Pyer Moss

Giải thưởng CFDA 2020 cho Nhà thiết kế quần áo nam của năm của Mỹ, Kerby Jean-Raymond của Pyer Moss là một trong những nhà vô địch về công bằng xã hội của ngành thời trang. Năm nay, Jean-Raymond đã ra mắt Exist to Resist, một nền tảng làm nổi bật công việc của các tổ chức như Dự án Innocence và Viện Marsha P. Johnson. Pyer Moss là thương hiệu được xây dựng dựa trên việc tôn vinh những tiếng nói đa dạng và hỗ trợ cộng đồng, cộng tác với các nghệ sĩ và các thương hiệu thuộc sở hữu của người da đen khác như Brother Vellies.

Orseund Iris

Orseund Iris đã xác lập vị trí của mình như một thương hiệu cần thiết cho các cô gái “It girl”, được ưa thích bởi những người nổi tiếng như Emily Ratajkowski và Hailey Bieber. Phong cách thẩm mỹ tinh tế nhưng cực kỳ nữ tính của thương hiệu có trụ sở tại New York này được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.

Commission

Được dẫn dắt bởi bộ ba thiết kế Jin Kay, Dylan Cao và Huy Lương, Commission lấy sự quen thuộc và làm mới nó. Với những họa tiết in hoa lấy cảm hứng từ các thiết kế cổ điển nằm rải rác giữa các đường kẻ sọc cho bộ sưu tập Thu/Đông 2020, thương hiệu có trụ sở tại New York giới thiệu những mẫu quần áo được đánh bóng kết hợp các chi tiết nam tính và nữ tính.

Priscavera

Với Priscavera, nhà thiết kế Prisca Vera Franchetti có trụ sở tại New York đang tạo ra một tủ quần áo dành cho giới trẻ sành điệu nhất hiện nay. Với những ý tưởng độc đáo, Franchetti đã đưa áo len và áo nỉ lấy cảm hứng từ cửa hàng du lịch vào hàng loạt các họa tiết và kiểu dáng vui nhộn thường thấy của cô cho bộ sưu tập Xuân/Hè 2021.

Bite Studios

Được thành lập vào năm 2016 bởi một tập thể các nhà thiết kế có trụ sở tại Stockholm và London, Bite Studios đặt nhận thức về môi trường lên hàng đầu trong quá trình thiết kế của mình. Muốn tạo ra một tác động lớn đến thời trang với tác động nhỏ nhất trên trái đất, những chiếc áo khoác ngoài bằng da thuần chay và được thiết kế riêng của thương hiệu có ý nghĩa tồn tại lâu dài.

