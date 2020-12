7 sáng tạo này được xem là tương lai của ngành thời trang

Đi cùng với sự phát triển của công nghệ là những sáng tạo độc đáo có thể thay đổi hoàn toàn ngành thời trang trong tương lai.

1. Một kích cỡ phù hợp với tất cả dáng người

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Origami của Nhật Bản và được gọi là loại quần áo thích ứng (adaptive), các sáng tạo thời trang của Ryan Jasin co giãn cùng lúc với người mặc, lên đến bảy kích cỡ. Từng đoạt giải thưởng danh giá James Dyson Vương quốc Anh, những sáng tạo đột phá của Ryan bao gồm các loại vải xếp nếp nhẹ có hoa văn làm cho quần áo trở nên bền hơn, có thể giặt bằng máy và quan trọng nhất là có thể tái chế hoàn toàn.

2. Trang phục hình dạng Mô-đun

Sáng tạo của Angela Luna, sinh viên tốt nghiệp Trường Thiết kế Parsons, những bộ quần áo thay đổi hình dạng này cũng có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn. Ý tưởng ban đầu đã được lấy cảm hứng từ những người tị nạn và việc họ không có khả năng mang theo đồ đạc hoặc có một nơi trú ẩn khi đi ti nạn hàng ngàn dặm. Khái niệm hàng may mặc có hình dạng mô-đun và chức năng thích ứng đã bắt đầu có được sức hút với các nhà thiết kế thời trang tối giản và các nhãn thời trang bền vững đang tìm cách giảm thiểu chất thải sản xuất.

3. Thời trang cao cấp có hương vị

Nhà mốt Salvatore Ferragamo phổ biến trong số những người mua thời trang xa xỉ theo phong cách bền vững, thông qua bộ sưu tập áo phông và khăn choàng cổ làm từ sợi vỏ cam đã được các nhà thiết kế thời trang bền vững trên khắp thế giới áp dụng và sử dụng ngày càng nhiều. Ngay bây giờ, hàng may mặc tạo ra sức hấp dẫn nhờ tiếp thị và trí tưởng tượng của một người, thông qua các liên tưởng về màu sắc và hương vị. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo là truyền mùi hương tự nhiên, thay đổi theo thời gian trong ngày.

4. Quần áo nuôi dưỡng cơ thể

Trang phục có chất dinh dưỡng nuôi sống người mặc vẫn còn là một khái niệm mới lạ. Tuy nhiên, một bộ sưu tập được làm từ Algae, lọt vào vòng chung kết của Giải thưởng Sáng tạo Toàn cầu H&M 2018, cho thấy tiềm năng to lớn của nó. Bộ sưu tập được làm từ sợi phân hủy sinh học dựa trên Tảo và thuốc nhuộm thân thiện với môi trường và được đánh giá cao về khả năng giải phóng các chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin và khoáng chất vào cơ thể người mặc.

5. Quần áo 'Power'

Yves Béhar, người sáng lập ‘FuseProject’, đã đưa ra ý tưởng ban đầu về hàng may mặc bằng điện. Ban đầu, Yves muốn cho phép những người bị loạn dưỡng cơ hoạt động bình thường. Có nghĩa là, có thể đi, đứng và hoạt động trở lại trong thời gian dài, đồng thời trông vẫn đẹp. Khái niệm của Béhar đã tìm thấy rất nhiều sức hút trong ngành y tế. Tuy nhiên, có một làn sóng mới các nhà thiết kế thời trang sáng tạo cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng trong việc tăng cường cơ thể con người với các khả năng giống như người máy.

6. Thời trang cao cấp mang tính kết nối

Một nguyên mẫu thời trang thông minh tương tự trong hình với hình dạng của một chiếc áo cardigan, đã được nhà thiết kế người Hà Lan Pauline van Dongen kích hoạt. Theo bước chân của Dự án Jacquard của Ivan Poupyrev tại Google, Pauline đã kết hợp áo cardigan của mình với các cảm biến linh hoạt. Được làm từ sợi dẫn điện, các cảm biến này thu thập và phân tích sinh trắc học của người mặc, nhằm xác định các bài tập và tư thế cơ thể hiệu quả nhất. Hy vọng rằng các sản phẩm may mặc được kết nối trong tương lai sẽ đảm bảo - thông qua kết nối trực tiếp với bác sĩ cá nhân của bạn hoặc phần mềm dữ liệu y tế hỗ trợ - rằng nhân viên y tế sẽ có mặt tại cửa nhà bạn, rất lâu trước khi bạn bắt đầu có các triệu chứng đột quỵ

7. Thời trang in 3D

Những làn sóng đổi mới gần đây nhắm vào ngành công nghiệp thời trang đã dẫn đến một làn sóng các nhà thiết kế dựa trên công nghệ tìm cách giới thiệu một thế giới mới về kỹ thuật, vật liệu, phương pháp sản xuất và sáng tạo. In 3D đã trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất được các nhà thiết kế thời trang mới nổi sử dụng. Iris Van Herpen là nhà lãnh đạo không thể chối cãi của phong trào, nhờ vào công việc tuyệt vời của cô ấy ở rìa của sự đổi mới và những sáng tạo vượt ra khỏi thế giới này. Những phát triển mới nhất trong in 3D cho thấy sự thay đổi đối với mực sinh học và thân thiện với môi trường, đây có thể là sự khởi đầu của kỷ nguyên mới của thời trang bền vững in 3D, cho một ngành công nghiệp sạch hơn và một thế giới tốt đẹp hơn.

