Xăng tăng phi mã, thị trường xe đạp sẽ bùng nổ?

Nhiều lái xe máy, mô tô ở các nơi như châu Âu và Bắc Mỹ đang phải trải qua cảm giác không mấy dễ chịu khi giá xăng tăng mạnh do hệ quả của các xung đột đang diễn ra.

Ở Anh, theo Phòng Thương mại, Năng lượng & Chiến lược công nghiệp cho biết trong báo cáo từ tháng 3/2022 thì giá xăng ở nước này tăng kỷ lục sau 18 năm. Còn tại Mỹ giá xăng cũng tăng trung bình cao nhất kể từ trước tới nay.

Trong khi đó tại Việt Nam, từ 15h chiều ngày 21/6/2022, giá xăng đã đạt đỉnh mới với mức niêm yết 31,3 nghìn đồng một lít xăng E5 RON 92 và 32,87 nghìn đồng một lít xăng RON 95.

Xăng tăng đồng nghĩa với người dân sẽ phải tính tới phương án tìm kiếm các phương tiện tiết kiệm túi tiền hơn. Ngoài phương tiện công cộng thì xe đạp và xe đạp điện đang được tin sẽ là những mặt hàng bùng nổ trong thời gian tới.

Một số người dân ở các thành phố lớn như Hà Nội cho biết, họ đã chuyển hẳn sang sử dụng xe đạp làm phương tiện đi làm do giá xăng tăng phi mã. Đi xe đạp với họ không những tiết kiệm tiền mà còn có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, việc đi lại bằng xe đạp không phải lúc nào cũng thích hợp. Do tốc độ của xe đạp không thể so sánh được với xe máy, ô tô nên nếu phải đi làm xa thì đạp xe sẽ rất vất vả, nhất là khi thời tiết nắng nóng hay mưa. Trong khi đó, việc di chuyển bằng xe đạp nếu không có làn đường riêng thì cũng không thực sự đảm bảo an toàn.

Vì thế còn sớm để có thể nhận định rằng thị trường xe đạp có bùng nổ vượt bậc hay không trong thời gian ngắn tới. Muốn thúc đẩy phương tiện này trở thành loại phương tiện phổ biến và tiết kiệm túi tiền, cũng như tăng cường bảo vệ môi trường thì việc phát triển hạ tầng đồng bộ, thích hợp cần được tính tới.

