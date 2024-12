Thông tin phạt nguội, trừ điểm giấy phép lái xe sẽ có trên VNe Traffic từ 2025

Ứng dụng giao thông trên thiết bị di động dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (App VNeTraffic) là ứng dụng được Bộ Công an phát triển giúp Công dân giao tiếp với lực lượng CSGT, phục vụ cho việc thông báo, tra cứu và xử lý các vi phạm giao thông trên môi trường điện tử.

Theo quy định tại Điều 23 của Thông tư 73/2024/TT-BCA thì nếu Công dân đã tích hợp giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề trong Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, trong trường hợp bị tước giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề và trừ điểm giấy phép lái xe sẽ có thông báo cập nhật trên ứng dụng VNe Traffic.

Ngoài ra, theo Điều 24 của Thông tư 73/2024/TT-BCA, với trường hợp vi phạm được xác định bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm (thường gọi là "phạt nguội") thì chủ phương tiện sẽ nhận thông báo xử phạt trên ứng dụng VNe Traffic trong thời gian 10 ngày kể từ khi cơ quan chức năng xác minh lỗi vi phạm.

Theo quy định thì chủ phương tiện có thể đến cơ quan công an Xã hoặc Huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt (nếu không thể tới trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm).

Hiện nay, ứng dụng VNe Traffic đã được cập nhật lên Google Play (đối với Android) và App Store (đối với iOS), người dân có thể tải về và sử dụng. Người dân cần lưu ý là tránh việc cài phải các ứng dụng giả mạo thì chỉ nên tải ứng dụng VNe Traffic ở nguồn uy tín, và tốt nhất là lên Google Play và App Store, tìm kiếm từ khóa “VNeTraffic” và tải ứng dụng về để sử dụng.