Ra mắt Honda PCX160 Sportive Ride: Giá bán 65 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 08:00 AM (GMT+7)

Mẫu tay ga với thiết kế ấn tượng cùng những tính năng cao cấp nhất của thương hiệu Honda được hội tụ.

Trong khi tại thị trường Việt Nam, Honda PCX160 vẫn "bặt vô âm tín" thì tại thị trường Thái Lan, Honda mới đây đã giới thiệu thêm phiên bản Sportive Ride cho chiếc maxi-scooter này.

Về cơ bản, phiên bản PCX160 Sportive Ride vẫn giữ ADN đặc trưng của dòng PCX160 thế hệ mới nhưng ngoại hình với nhiều chi tiết được lấy từ H2C - thương hiệu con của Honda Thái Lan, chuyên sản xuất các phụ kiện độ dành cho các dòng xe máy Honda.

PCX160 Sportive Ride vẫn sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng LED trên toàn thân xe cùng đồng hồ LCD toàn phần thế hệ mới mang tới nhiều thú vị cho người sử dụng. Bên cạnh đó, xe cũng sở hữu cốp rộng tới 30 lít dưới yên đồng thời hốc chứa đồ phía trước có tích hợp chức năng sạc smartphone tiện dụng.

Về sức mạnh, PCX160 Sportive Ride được trang bị khối động cơ eSP+ thế hệ mới, xy lanh đơn dung tích 156,93cc được cải thiện về cả sức mạnh lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xy lanh có kích thước x hành trình là 60,0 x 55,5, tỷ lệ nén 12:1.

Đảm bảo an toàn cho xe là hệ thống phanh đĩa trước sau, có hỗ trợ của hệ thống chống bó cứng phanh ABS cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp mang tới sự an toàn cho người sử dụng trong quá trình vận hành. PCX160 Sportive Ride sử dụng lốp không săm với kích thước trước sau lần lượt là 110 / 70-14M / C 50P 130 / 70-13M / C 63P.

Giá bán của PCX160 Sportive Ride tại Thái Lan là 95,400 baht Thái - khoảng 65,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

