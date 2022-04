Mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy tay ga

Mách nhỏ các mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy giành riêng cho xe tay ga trong thời điểm giá xăng nhảy múa.

Mặc dù giá xăng giảm hơn trước nhưng vẫn ở mức cao, do đó nhiều người sử dụng ô tô, xe máy vẫn liên tục “tích luỹ” cho mình những kinh nghiệm tiết kiệm xăng. Đặc biệt đối với chị em phụ nữ khi không am hiểu quá nhiều về cách thức di chuyển và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trên xe máy.

Dưới đây là các mẹo tiết kiệm xăng khi đi xe máy giành riêng cho “hội chị em” có thể tham khảo:

Không chở quá tải

Thông thường, mỗi chiếc xe máy được thiết kế để chở tối đa 2 người cân nặng trung bình. Nếu chiếc xe phải làm việc quá sức bằng việc chở nhiều người hoặc chở nặng, khi đó động cơ phải tăng công suất hoạt động, tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn.

Mỗi chiếc xe máy được thiết kế để chở tối đa 2 người cân nặng trung bình.

Lốp xe chuẩn áp suất

Lốp xe quá mềm dễ khiến cho lượng xăng tiêu thụ sẽ tăng do các bộ phận của xe phải hoạt động nhiều hơn mức bình thường. Ngược lại, lốp quá căng thường gây xóc, nếu lái non tay thì thậm chí còn kém an toàn.

Do đó, các chủ xe thường xuyên kiểm tra lốp xe để bơm kịp thời khi thấy non lốp. Theo nguyên lý, lốp xe có lượng hơi vừa phải sẽ giúp xe không tốn quá nhiều sức kéo khi vận hành, từ đó giảm tiêu hao nhiên liệu.

Giữ đều tay ga

Nếu đi xe tiết kiệm xăng, người sử dụng cần phải đảm bảo di chuyển giữ đều tay ga. Khi giữ đều tay ga, động cơ sẽ hoạt động ổn định và giúp việc di chuyển được trơn tru, vì thế xăng cũng tốn ít hơn.

Không tăng, giảm ga đột ngột

Tăng giảm ga đột ngột là một trong những nguyên nhân khiến xe “ngốn” xăng nhiều hơn bình thường. Người sử dụng xe cần hạn chế tối đa việc thay đổi tốc độ đột ngột hoặc dừng lại giữa chừng nhiều lần. Bởi khi đi tăng tốc, xe sẽ cần một lượng lớn nhiên liệu để các động cơ máy bên trong hoạt động nhanh hơn và việc dừng đột ngột sẽ khiến xe có thể bị chết máy.

Xe máy nên thường xuyên bảo dưỡng định kỳ.

Tắt máy khi dừng xe

Các chuyên gia cũng khuyên rằng nếu phải chờ đèn đỏ quá 30 giây, các chủ xe nên tắt máy là cách tiết kiệm xăng hiệu quả.

Bảo dưỡng xe thường xuyên

Đây là một trong những nguyên tắc không thể thiếu nhưng nhiều người dùng xe máy thường bỏ qua. Nếu bảo dưỡng và kiểm tra xe đều đặn, khả năng vận hành của xe sẽ luôn ở mức tối ưu, mức tiêu hao nhiên liệu cũng thấp hơn.

Do đó, việc thay dầu nhớt định kỳ giúp xe vận hành trơn tru, làm mát và bảo vệ các chi tiết máy, giảm tiêu thụ xăng.Sau mỗi 1.000 km, xe cần được thay nhớt một lần, chọn loại dầu phù hợp với loại xe, đừng dùng dầu nhớt thường cho xe ga và ngược lại.

