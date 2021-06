Hiểm nguy rình rập khi mặc áo chống nắng đi xe máy

Mặc dù được sử dụng để bảo vệ sức khỏe, nhưng nếu không đúng cách, áo chống nắng sẽ gây hại cho người dùng, đặc biệt là khi đi xe máy.

Trưa ngày 17/6 trên phố Tuệ Tĩnh (Hà Nội), một người phụ nữ ngồi sau xe máy đã bị ngã sấp xuống mặt đường ngay trước mũi ô tô bởi áo chống nắng của chị bị cuốn vào bánh sau.

Hôm 25/6, trên mạng xã hội TikTok lại xuất hiện đoạn video cô gái bị kẹt tay vào bánh xe máy bởi áo chống nắng.

Những vụ việc trên đây là lời cảnh báo về việc mặc áo chống nắng không đúng cách khi đi xe máy sẽ rất dễ bị cuốn vào bánh hoặc các nguy hiểm khác. May mắn là trong hai vụ việc trên đây các "khổ chủ'' đều bình an vô sự, nhưng trước đó, vào năm 2018 một vụ tai nạn chết người cũng đã xảy ra do áo chống nắng đã xảy ra tại Quảng Nam.

Áo chống nắng là phụ kiện dường như không thể thiếu đối với chị em và cả các anh em trong những ngày nắng như đổ lửa. Không chỉ giúp chống tia UV, áo chống nắng còn giúp chống bụi, giữ nhiệt tốt tạo sự thoải mái cho người đi xe máy khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, việc không nhận biết sự quan trọng của việc chọn và mặc đúng cách áo chống nắng lại vô tình gây nguy hiểm cho người mặc.

Mặc áo, váy chống nắng dài lòe xòe

Do thường xuyên mặc váy, nên thường khi mua áo chống nắng, chị em sẽ chọn loại áo chống nắng toàn thân, hoặc là áo chống nắng kèm với váy chống nắng để có thể che toàn bộ chân. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau, nhiều chị em lại chọn những váy chống nắng dài quá xuống tận bàn chân, hoặc dài hơn. Điều này không chỉ gây vướng víu khi lên xuống xe, hoặc chống chân đợi đèn đỏ (nhất là khi dày gót nhọn), mà còn có nguy cơ cuốn vào bánh xe, nhất là khi đi xe máy số hoặc côn tay, vì phần để chân của các dòng underbone thường sát cạnh bánh sau chứ không như xe ga có khoang để chân thoải mái và cách biệt.

Do đó, lời khuyên cho các chị em là khi đi mua váy chống nắng cần phải ướm thử, chỉ nên chọn loại váy chống nắng dài tới gót chân.

Chọn áo váy chống nắng kém chất lượng

Tại các chợ, hoặc gian hàng vỉa hè các dòng áo váy chống nắng không nhãn mác, với nhiều họa tiết và lời giới thiệu 2 lớp, 3 lớp được bán phổ biến trên thị trường. Các loại áo chống nắng này có được sự ưa chuộng của chị em bởi mức giá rẻ, đồng thời nghĩ rằng "dày là chống nắng tốt".

Tuy nhiên, các dòng áo chống nắng giá rẻ này cũng kèm theo các vấn đề như không có lựa chọn kích cỡ nên thường xảy ra các tình trạng quá rộng hoặc dài khi mặc vào. Bên cạnh đó, phần băng gai dính cố định váy thường nhanh chóng bị kém hoặc mất tác dụng sau thời gian ngắn sử dụng, khiến váy chống nắng bị bung khi đang lưu thông trên đường, dễ bị cuốn vào bánh sau. Đấy là chưa kể việc áo chống nắng giá rẻ, kém chất lượng còn vừa bí bách vừa không co giãn gây khó chịu khi sử dụng.

Chọn váy chống nắng gọn, vừa đủ dài.

Do đó, lời khuyên cho chị em và cả các anh em là đừng vì tiết kiệm số tiền nhỏ mà gây nguy hiểm cho mình. Hiện nay, với chỉ khoảng 350,000 đồng, bạn đã có được những chiếc áo chống nắng đạt chuẩn với vải có chỉ số UPF 50, UPF 50+...Đặc biệt, các sản phẩm áo chống nắng của các thương hiệu được chứng nhận đều có vải chất lượng với khả năng co dãn, thấm hút mồ hôi tốt, và đương nhiên là có đa dạng các kích cỡ để người dùng lựa chọn cho phù hợp với thể trạng của mình. Có thể kể tới các thương hiệu áo chống nắng đạt chuẩn được công nhận như: UV100, Canifa, Uniqlo, SunStop Cooling...

Các lưu ý để mặc áo chống nắng đúng cách khi đi xe máy

- Mặc áo chống nắng đúng cách để đảm bảo gọn gàng, và an toàn khi di chuyển

- Mua thêm găng chống trơn để vừa bảo vệ chống nắng cho bàn tay, vừa đảm bảo điều khiển tay ga chuẩn xác

- Đừng quên kem chống nắng và kính râm

