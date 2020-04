Bảng giá, thông số 2020 Honda Wave 110i tại "xứ chùa vàng"

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

2020 Honda Wave 110i trang bị phun xăng điện tử, tiếp tục củng cố ngôi vị xe số ăn khách nhất ở Thái Lan và theo đuổi tôn chỉ “Đem hạnh phúc tới mọi ngóc ngách của cuộc sống”.

Honda cập nhật liên tục các thế hệ xe mới của gia đình Wave 110i tại Thái Lan. Phiên bản 2020 Honda Wave 110i tiếp tục được tin rằng có khả năng tiếp thêm sức mạnh, củng cố ngôi vị dòng xe số bán chạy nhất ở xứ chùa vàng này.

2020 Honda Wave 110i.

2020 Honda Wave 110i có hai tông màu mới nhất và theo đuổi tôn chỉ “Happiness beyond every corner of life” (Đem hạnh phúc tới mọi ngóc ngách của cuộc sống). Thiết kế đồ họa đẹp, nhìn hiện đại hơn với đèn pha LED hoàn hảo hình trái tim, đèn hậu thanh mảnh, bắt mắt và gây ấn tượng hơn.

Đồng hồ xe.

Cụm đồng hồ của 2020 Honda Wave 110i cũng rất đẹp, giúp người lái nhìn thấy rõ tất cả các chi tiết. Dưới yên ngồi xe có thiết kế hộc đựng đồ hình chữ U-Box với dung tích 7,4 lít. Lái xe sẽ tự tin hơn với chìa khóa thông minh với nắp từ Key Shutter và tính năng bảo vệ kép Secure Lock-Stand vừa dễ mở vừa an toàn.

Đèn LED.

Đáng chú ý Wave 110i mới đem lại trải nghiệm thoải mái nhờ trang bị động cơ 4 thì 110cc, phun xăng điện tử PGM-Fi, đem lại khả năng tiết kiệm xăng lên đến 59,9 km/lít, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 3. Có thể nói chỉ số tiết kiệm nhiên liệu như vậy của Wave 110i tốt hơn so với Honda Wave Alpha 110 có bán tại thị trường Việt Nam.

Hộc đựng đồ U-Box.

2020 Honda Wave 110i được phân phối ở thị trường Thái Lan với hai phiên bản vành đúc và vành nan hoa. Trong đó vành nan hoa có 4 màu tùy chọn và vành đúc có 3 màu tùy chọn. Dòng xe này nếu nhập về thị trường Việt Nam cũng có giá ước chừng hơn 50 triệu VNĐ.

Ổ khóa đa năng.

Đèn chiếu hậu.

Bản vành nan màu đen đỏ.

Bản vành nan màu xanh.

Bản màu đỏ.

Bản màu trắng xanh.

Bản vành đúc đỏ trắng.

Bản vành đúc màu xanh.

Bảng giá của 2020 Honda Wave 110i tại Thái Lan:

Mẫu xe Giá bán đề xuất Tiền Thái Lan (Baht) Tiền Việt Nam (triệu VNĐ) Wave 110i vành nan, đen-xám, đề tay 43.200 Khoảng 31,13 Wave 110i vành nan, xanh-xám, đề tay 43.200 Khoảng 31,13 Wave 110i vành nan, đỏ-xám, đề tay 43.200 Khoảng 31,13 Wave 110i vành nan, trắng-xanh, đề tay 43.200 Khoảng 31,13 Wave 110i vành đúc, trắng-đỏ 45.200 Khoảng 32,57 Wave 110i vành đúc, đen-đỏ 45.200 Khoảng 32,57 Wave 110i vành đúc, xanh-xám 45.200 Khoảng 32,57

*Lưu ý: Đây là giá bán đề xuất tại thị trường Thái Lan, khi xe nhập về thị trường Việt Nam sẽ có giá chênh cao hơn nhiều.

Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/bang-gia-thong-so-2020-honda-wave-110i-tai-xu-chua-vang-1081428....Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/bang-gia-thong-so-2020-honda-wave-110i-tai-xu-chua-vang-1081428.html