Bảng giá Piaggio Liberty cuối tháng 1/2023, khuyến mại tiền triệu

Chỉ còn ngày hôm nay nữa là chính thức hết 3 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sau đó là nhiều người bắt đầu trở lại công việc hằng ngày, vừa đi làm vừa kết hợp du xuân, thăm quan các di tích và tham gia các lễ hội của mùa Xuân. Việc mua sắm xe ga mới vì thế cũng vẫn là một nhu cầu lớn với không ít người.

Trong số các xe tay ga tầm trung, đẹp và sang hiện nay thì Piaggio Liberty là một lựa chọn rất đáng chú ý. Là một mẫu xe ga đô thị mang đậm phong cách xe của xứ sở rượu vang đỏ, Liberty có sự hội tụ của các đường nét thiết kế trẻ trung năng động cùng sự linh hoạt và tiện ích cho mỗi chuyến di chuyển hằng ngày.

Mẫu xe này cũng đang được khuyến mại rất hấp dẫn. Khảo sát một số đại lý của Piaggio ở khu vực Hà Nội cho thấy, có đại lý sẽ tặng lì xì cho người mua xe ga Liberty 2 triệu đồng, khuyến mại tới ngày 5/2/2023. Trong khi nhiều đại lý Piaggio khác ở Hà Nội và các khu vực khác tại miền Trung và Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình tặng voucher trị giá 3 triệu đồng cho người mua xe ga Piaggio. Thời gian của chương trình khuyến mại kéo dài tới ngày 15/2/2023.

Bảng giá Piaggio Liberty mới nhất cuối tháng 1/2023:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Khuyến mại Liberty 125 One 49,2 49,2 Tặng voucher 3 triệu đồng Liberty 125 S 58,8 58,8 Liberty 125 S ABS 61,9 61,9

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy vào đại lý, khu vực và thời gian bán xe.

Đi vào chi tiết cho thấy, mặt trước xe Liberty với dải cà vạt yếm gắn lô-gô Piaggio nổi bật. Trên thân xe với những đường cong sắc sảo nhìn thể thao. Trong khi các phiên bản màu sắc của Piaggio Liberty rất nổi bật, cá tính, phù hợp với gu thẩm mỹ của nhiều người.

Sức mạnh của Piaggio Liberty đến từ loại động cơ iGet với hệ thống phun xăng điện tử đem lại khả năng vận hành linh hoạt. Không những thế công nghệ động cơ iGet còn giúp cho Liberty chạy êm hơn và tiết kiệm xăng tốt hơn.

Trên xe có những tiện nghi an toàn như yên xe dài thoải mái, đồng hồ điện tử với màn hình LCD hiện đại và đèn LED định vị. Đảm bảo an toàn cho xe là hệ thống phanh đĩa và có ABS (chống bó cứng phanh). Trong khi đó hệ thống khóa từ của xe có khả năng đảm bảo an ninh, chống trộm cực tốt cho xe.

Bảng thông số kỹ thuật của Piaggio Liberty mới hiện nay:

Động cơ Loại động cơ Piaggio iGet, xi lanh đơn, 4 kì, phun xăng điện tử Dung tích xi lanh 124,5cc Đường kính x Hành trình piston 52 x 58,6 mm Công suất cực đại 7,6 kW tại 7.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 6.000 vòng/phút Hệ thống cấp nhiên liệu Phun xăng điện tử Hệ thống khởi động Điện Hệ thống làm mát Làm mát bằng gió cưỡng bức Hộp số Hộp số truyền biến thiên vô cấp tự động Bộ ly hợp Ly hợp khô, ly tâm tự động Hệ thống khung Cấu trúc khung Khung đơn bằng ống thép có độ bền cao Giảm xóc trước Giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xo ống lồng Giảm xóc sau Giảm chấn thủy lực hiệu ứng kép với lò xo ống lồng 5 vị trí điều chỉnh Phanh trước Phanh đĩa 240 mm thép không rỉ Phanh sau Phanh tang trống đường kính 140 mm Lốp trước Lốp không xăm 90/80-16 inch Lốp sau Lốp không xăm 100/80-14 inch Kích thước cơ bản Dài x Rộng 1.958 x 695 mm Khoảng cách trục bánh xe 1359 mm Dung tích bình xăng 6 lít Tiêu chuẩn khí thải Euro 3

