Bảng giá Honda Vario 160 đầu tháng 4/2023, giảm sốc 5,8 triệu đồng

Có thiết kế hầm hố, Honda Vario 160 lại nâng cấp đem lại nhiều ưu điểm so với phiên bản tiền nhiệm Vario 150. Trước đây, Honda Vario 160 chỉ có mặt ở Việt Nam nhờ kênh các đại lý tư nhân, nhưng bây giờ dòng xe ga này đã được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Điểm bất ngờ là vài tháng trở lại đây, Vario 160 liên tục có giá bán ra lao dốc mạnh, thấp hơn hẳn so với giá đề xuất.

Khảo sát một số HEAD Honda ở khu vực Bắc Giang cho thấy, mẫu xe tay ga Vario 160 đang được bán đi kèm với các chương trình khuyến mại cực khủng. Theo đó, người mua xe ga này sẽ được hỗ trợ ngay 5,8 triệu đồng. Thậm chí khi khách hàng liên hệ với đại lý theo các đường dây hotline còn được tăng thêm 1 triệu nữa. Như vậy khi mua xe ga Honda Vario 160 người mua sẽ có cơ hội được giảm giá lên tới gần 7 triệu đồng.

Đây là đợt giảm giá mới nhất của một số HEAD Honda đối với dòng xe ga Vario 160. Trước đó vào đầu tháng 3/2023, mẫu xe ga này cũng được bán ra với mức giảm sốc so với giá đề xuất. Theo đó, giá xe giảm từ 2-3 triệu đồng so với giá đề xuất. Ngay cả khi Honda nâng giá đề xuất của dòng xe này lên vài trăm nghìn thì việc nâng như vậy so với mức giảm giá thực tế cũng không bõ bèn vào đâu.

Bảng giá Honda Vario 160 mới nhất đầu tháng 4/2023:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Vario 160 Tiêu chuẩn 51,99 46,19 Vario 160 Cao cấp 52,49 46,69 Vario 160 Đặc biệt 55,99 50,19 Vario 160 Thể thao 56,49 50,69

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Vario 160 tạo ấn tượng với bề ngoài có thiết kế hầm hố, mặt trước xe hoành tráng theo kiểu xe ga cỡ lớn Maxi Scooter. Ở phân khúc xe tay ga dành cho phái mạnh, Vario 160 kết hợp cùng với người anh em Air Blade tạo ra sức cạnh tranh mạnh.

Không những thế, Honda Vario 160 còn được trang bị hệ thống khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF đảm bảo cả yếu tố nhẹ và dẻo dai. Kích thước lớn, độ sáng gầm tốt giúp Vario 160 vận hành thoáng và linh hoạt trên mọi điều kiện đường đi. Hệ thống đèn LED của Vario 160 nổi bật luôn bật sáng khi vận hành, đồng hồ xe loại LCD hiện đại hiển thị rõ nét các thông số cần thiết cho lái xe.

Ưu điểm nổi bật về thiết kế:

. Thiết kế mang DNA thể thao

. Hệ thống khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF

. Sàn để chân bằng phẳng và tiện lợi

. Bánh xe kích thước lớn

. Hệ thống đèn LED nổi bật

. Mặt đồng hồ LCD hiện đại

Ưu điểm nổi bật về tiện ích và trang bị:

. Hộc đựng đồ phía trước rộng kết hợp cổng sạc USB tiện lợi

. Hệ thống khóa thông minh Smart Key

. Đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng

. Hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi

. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

. Khối động cơ eSP+ 4 valve 160cc hoàn toàn mới

Là dòng xe tay ga hiện đại, tiện ích, Honda Vario 160sở hữu nhiều trang bị tiên tiến, điển hình như hệ thống chìa khóa Smart Key. Hộc đựng đồ phía trước xe rộng, kết hợp với cổng sạc USB tiện lợi. Dưới yên ngồi xe là cốp đựng đồ lớn 17,9 lít đủ không gian cho 1 mũ bảo hiểm và một số vật dụng nhỏ khác.

Sức mạnh của Honda Vario 160 là bộ động cơ eSP+ 4 valve thế hệ mới nhất. Bộ động cơ này không những đem lại vận hành êm ái, tiết kiệm xăng mà còn thân thiện với môi trường. Đảm bảo an toàn cho xe là phanh đĩa và có ABS cho phiên bản Thể thao và Đặc biệt.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Honda Vario 160:

Khối lượng bản thân Tiêu chuẩn/ Cao cấp: 117 kg; Đặc biệt/ Thể thao: 118 kg Dài x Rộng x Cao Tiêu chuẩn/ Cao cấp: 1929 x 678 x 1088 mm; Đặc biệt/ Thể thao: 1929 x 695 x 1088 mm Khoảng cách trục bánh xe 1.278 mm Độ cao yên 778 mm Khoảng sáng gầm 138 mm Dung tích bình xăng 5,5 lít Kích cỡ lốp trước 100/80-14M/C 48P Kích cỡ lốp sau 120/70-14M/C 61P Phuộc trước Ống lồng, giảm chấn thủy lực Phuộc sau Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực Loại động cơ Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng Công suất tối đa 11,3 kW tại 8.500 vòng/phút Mức tiêu thụ nhiên liệu 2,2 lít/100 km Loại truyền động Tự động, vô cấp Hệ thống khởi động Điện Mô-men cực đại 14,1 Nm tại 6.500 vòng/phút Dung tích xi lanh 156,9cc Đường kính x Hành trình pít tông 60 x 55,5 mm Tỷ số nén 12:1

