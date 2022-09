Bảng giá Honda SH125i cuối tháng 9/2022, chênh hơn 10 triệu đồng

Trong vòng gần một tháng trở lại đây, hàng loạt dòng xe tay ga ăn khách của nhà sản xuất xe máy Honda có giá bán ra thực tế giảm mạnh tại thị trường Việt Nam. Một số nguồn tin cho rằng, nguyên nhân giảm giá là do nguồn cung linh kiện sản xuất xe đã hồi phục trở lại. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng, do đẩy giá cao ngất nên một bộ phận người có nhu cầu cũng có phần e dè.

Tình trạng giảm giá với các dòng xe Honda cũng được thấy rõ trên các ấn phẩm Honda SH phân khối 125cc. Nếu trước đây, SH125i thường được các HEAD Honda phân phối với giá chênh lên tới cả mười mấy triệu đồng, thì giờ đây các phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp của dòng xe này chỉnh chênh dao động từ 10 triệu đồng so với giá niêm yết.

Khảo sát một HEAD Honda ở khu vực tỉnh Bình Dương cho thấy, Honda SH125i mới bản Tiêu chuẩn có giá bán ra là 81,3 triệu đồng, chênh so với giá niêm yết tầm 9,4 triệu đồng. Trong khi SH 125i mới bản Cao cấp có giá bán ra là 90,3 triệu đồng, chênh cao so với giá niêm yết tầm 10,5 triệu đồng. Như thế mức chênh này rõ ràng đã giảm rất sâu, mặc dù vẫn còn rất cao so với mức đề xuất.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda SH125i:

Khối lượng bản thân 133 kg (bản CBS); 134 kg (bản ABS) Dài x Rộng x Cao 2.090 x 739 x 1.129 mm Khoảng cách trục bánh xe 1.353 mm Độ cao yên 799 mm Khoảng sáng gầm xe 146 mm Dung tích bình xăng 7,8 lít Kích cỡ lốp trước 100/80-16 M/C 50P Kích cỡ lốp sau 120/80-16 M/C 60P Phuộc trước Ống lồng, giảm chấn thủy lực Phuộc sau Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực Loại động cơ PGM-FI, xăng, 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng dung dịch Công suất tối đa 9,6 kW tại 8.200 vòng/phút Mức tiêu thụ nhiên liệu 2,46 lít/100 km Hộp số Biến thiên vô cấp Loại truyền động Dây đai, hộp số biến thiên vô cấp Hệ thống khởi động Điện Mô-men cực đại 12 Nm tại 6.500 vòng/phút Dung tích xi lanh 124,8cc Đường kính x Hành trình pít tông 53,5 x 55,5 mm Tỷ số nén 11,5:1

Honda SH125i thuộc phân khúc xe tay ga hạng sang ở thị trường Việt Nam. Mẫu xe này thực ra mà nói thì có ít đối thủ cạnh tranh. Mới đây Honda đã cập nhật những chi tiết mới cho SH125i và SH150i ở thị trường Việt Nam. Xe có mặt trước thiết kế ấn tượng với đèn pha LED hiện đại. Trong khi đèn hậu xe trang bị bóng LED nổi bật, tay nắm thon gọn đầy phong cách đem lại sự an toàn cho người ngồi sau.

Mặt đồng hồ xe thông minh với loại màn hình kỹ thuật số. Trên xe có hàng loạt các trang bị hiện đại với hệ thống phanh đĩa có CBS hoặc ABS tùy bản, nắp bình xăng đặt phía trước tiện lợi cho việc đổ xăng, chia khóa xe loại thông minh Smart Key, và các công tắc đa năng trên thanh tay lái. Xe lại được trang bị động cơ eSP+ 4 valve thế hệ mới, đánh dấu bước đột phá trong công nghệ động cơ của Honda, không những giúp xe vận hành vượt tội mà còn tiết kiệm xăng.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá Honda SH125i mới nhất trong cuối tháng 9/2022 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) SH125i Tiêu chuẩn CBS màu Đỏ 71,96 81,3 SH125i Tiêu chuẩn CBS màu Trắng 71,96 81,3 SH125i Tiêu chuẩn CBS màu Đen 71,96 81,3 SH125i Cao cấp ABS màu Đỏ 79,81 90,3 SH125i Cao cấp ABS màu Trắng 79,81 90,3 SH125i Cao cấp ABS màu Đen 79,81 90,3

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

