Bảng giá Honda SH nửa cuối tháng 8/2022, giảm nhiệt rõ rệt

Theo các phân tích về thị trường xe máy thì hiện nay lượng hàng xe Honda về các đại lý phân phối đang dần dần được phục hồi, khắc phục tình trạng khan hàng như một vài tháng trước. Mặc dù vậy, do phải phân bổ nhiều ở các địa phương khác nhau nên một số dòng xe vẫn chưa có nhiều để phục vụ cho người mua.

Tuy vẫn còn thiếu nguồn cung, nhưng bất ngờ là dòng xe vua tay ga Honda SH hiện tại đang được ghi nhận có giá bán ra thực tế giảm sâu so với tháng trước. Đặc biệt là các phiên bản SH 125 CBS và SH 150 CBS đều được bán ra với giá dễ chịu hơn. Trong đó SH 150 CBS chỉ chênh khoảng 6 triệu đồng, còn SH 125 CBS cũng chỉ chênh khoảng 8,5 triệu đồng so với giá đề xuất.

Các mẫu xe SH 125 và SH 150 thuộc phiên bản có ABS vẫn chênh cao, dao động từ 14-19 triệu đồng. Riêng phiên bản SH 350i giá bán ra cũng dễ chịu hơn, với mức chênh lệch chưa tới 10 triệu đồng.

Hiện tượng giảm giá như trên rất có thể trong tháng ngâu này thì lượng khách hàng mua xe giảm hơn. Ngoài ra, cũng có thể do bấy lâu nay Honda SH thường được bán ra chênh quá cao so với giá đề xuất, nên các mẫu xe được hạ giá hơn để tiếp tục kích thích người tiêu dùng. Mặc dù giảm hiệt nhưng rõ ràng mức giá bán ra thực tế của SH như vậy vẫn là chênh cao hơn rất nhiều so với giá niêm yết.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá Honda SH mới nhất trong nửa cuối tháng 8/2022 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Mức chênh lệch (Triệu đồng) SH 125 CBS 2022 70,99 79,5 8,51 SH 125 ABS 2022 78,99 93 14,01 SH 150 CBS 2022 87,99 94 6,01 SH 150 ABS 2022 95,99 115 19,01 SH 150 ABS Thể thao 2022 98,49 120 21,51 SH 350i Thể thao 2022 145,9 155 9,1

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy vào đại lý và khu vực bán xe.

