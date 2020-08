Tỷ giá USD hôm nay 31/8: Tiếp tục lao dốc khi vàng được dự báo tăng

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 06:36 AM (GMT+7)

USD mở đầu tuần giao dịch với sắc đỏ.

Rạng sáng nay 31/8 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới quay đầu đi xuống. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đạt 82.287 điểm, giảm 0.704 điểm, tương đương để mất 0.76%.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 28/8 công bố chi tiêu tiêu dùng của tháng 7 tăng 1,9%, cao hơn so với dự báo 1,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Thu nhập cá nhân tăng 0,4%, cũng khả quan hơn so với mức giảm 0,2% mà Reuters dự báo.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 27/8 tiết lộ một sự thay đổi chính sách lớn, cho phép lạm phát và thất nghiệp tăng cao để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất thế giới đối phó khủng hoảng dịch Covid-19. Động thái này phát tín hiệu rằng mức lãi suất có thể duy trì quanh 0% trong thời gian dài. FED trước đó đã nâng lãi suất trước để ngăn chặn lạm phát cao hơn.

Mức lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và tạo sức ép lên đồng USD.

Theo khảo sát của Wall Street, 12 chuyên gia (80%) dự đoán giá vàng tăng, không ai dự đoán giá vàng giảm và chỉ 3 chuyên gia (20%) dự đoán giá vàng đi ngang.

Trong khi đó, 2.375 phiếu đã được bỏ trong một cuộc thăm dò trực tuyến trên Main Street. Tổng cộng có 1.356 người, tương đương 57%, nhận định giá vàng tăng trong tuần tới. 559 người khác, tương đương 24%, dự đoán vàng giảm, còn lại 460 người tương đương 19%, có ý kiến trung lập.

Đồng USD giảm giá

Tại thị trường Việt Nam, ngày 29/8 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.205 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.175 - 23.851 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 23.055 – 23.085 VND/USD, trong khi khoảng bán ra ở mức 23.250 – 23.284 VND/USD.

Giá USD tự do ở mức 23.190 - 23.220 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-31-8-tiep-tuc-lao-doc-khi-vang-duoc-du-bao-tang-5020203186371915.htm