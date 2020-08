Vợ chồng 8X mua 2 mảnh đất và làm nhà chỉ với mức lương 10 triệu đồng/tháng

Dù mức lương mỗi người chỉ trên dưới 10 triệu đồng/tháng nhưng với một kế hoạch cụ thể, anh Đức chị Tâm (Ninh Bình) đã tự mua cho mình 2 mảnh đất và làm nhà riêng tại Hà Nội. Chị Tâm chia sẻ, trong quá trình tìm mua đất làm nhà của mình, may mắn đã gặp được những người chủ có tâm.

Chị Tâm (SN 1987) kết hôn năm 2011, anh chồng sinh năm 1985. Khi đó mức lương của mỗi người chỉ gần 5 triệu đồng. Chị Tâm chia sẻ mình may mắn hơn nhiều người bạn đồng trang lứa là khi lập gia đình không phải thuê nhà trọ do thời gian này được anh chị nhà bác cho mượn căn nhà cấp 4 để ở. Ngôi nhà này trước đây cũng được anh chị cho một người bạn mượn ở nên đã xuống cấp nhiều, nên gia đình 2 bên đã đầu tư số tiền hơn 30 triệu đồng để sửa chữa lại.

Chị Tâm thừa nhận nhờ quyết định táo bạo cách đây 6 năm mà mình sớm hiện thực giấc mơ sở hữu nhà đất tại Hà Nội

Cuối năm 2012, anh chị sinh con đầu lòng, tổng thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng của hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình. Dù không phải mất tiền thuê nhà và số tiền tích lũy hàng tháng là không nhiều nhưng chị luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ tự mua được cho mình một mảnh đất ở Thủ đô để an cư, lạc nghiệp.

Đến năm 2014, khi tiết kiệm được số tiền 20 triệu đồng, hai vợ chồng nghĩ đến việc vay mượn thêm người thân trong gia đình để mua đất. Để thực hiện kế hoạch này, hai người đã dành nhiều thời gian để theo chân môi giới xem những thửa đất tại Thanh Trì và Hà Đông (Hà Nội). Sau một thời gian tìm kiếm, anh chị cũng hỏi được mảnh đất 35m2 tại Yên Nghĩa – Hà Đông được chính chủ nhà phát giá 295 triệu đồng.

Sau khi đặt cọc cho chủ nhà số tiền 10 triệu, anh chị có quãng thời gian 2 tuần để nhờ bố mẹ hai bên gia đình vay mượn hộ số tiền 275 triệu đồng còn thiếu. Chị Tâm cho biết hai vợ chồng có một chút “liều” khi lần đầu mua đất bởi số tiền vay mượn là rất lớn, trong khi tổng thu nhập của hai vợ chồng lúc này vẫn loanh quanh 10 triệu đồng/tháng. Số tiền này chỉ đủ trang trải cho cuộc sống 3 người trong gia đình và chuẩn bị đón thành viên thứ 4 vào cuối năm.

Gánh trên vai số nợ hơn 200 triệu, anh chị tính đến việc cải thiện thu nhập của mình. Thời gian này chị tìm được công việc ở một công ty khác có mức lương cao hơn 7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, công việc của chồng chị cũng có sự thay đổi, mức thu nhập của gia đình tăng gấp đôi so với trước thời điểm quyết định mua đất.

Dù thu nhập tăng gấp đôi nhưng chị vẫn tính toán mức chi tiêu của gia đình 4 người mỗi tháng từ 11 đến 12 triệu đồng, số dư còn lại tiết kiệm để trả nợ. Sau 3 năm chi tiêu tằn tiện, cuối cùng anh chị cũng có thể dồn đủ tiền để trả nợ mua đất và dư ra một ít. Cuối năm 2016, nhờ sự giúp đỡ của hai bên gia đình, nên anh chị quyết định xin giấy phép để xây nhà trên mảnh đất đã mua. Khi căn nhà riêng “mơ ước” với hơn 100 mét sàn xây dựng hoàn thành đầu năm 2017, anh chị mang khoản nợ 300 triệu đồng.

Chị Tâm chia sẻ, chuyển xuống nhà mới, 2 con của chị được đi học gần nhà hơn. Họ những người hàng xóm thân thiết nên cuộc sống gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Bên cạnh đó, tổng thu nhập của hai vợ chồng cũng liên tục tăng cao hơn trước nên áp lực trả nợ là không quá lớn so với thời điểm gia đình quyết định mua đất.

Đến tháng 7 vừa qua, sau khi trả hết nợ mua đất và làm nhà anh chị dồn hết tiền tiết kiệm và vay thêm ngân hàng 150 triệu đồng nữa để mua thêm mảnh đất thứ 2 cách nhà chỉ 3km với giá 500 triệu đồng. Chia sẻ về quyết định này, chị Tâm cho rằng để tiền gửi lãi suất ngân hàng thì quá thấp, đầu tư vào vàng thì không có kinh nghiệm, trong khi giá đất đai ngày càng tăng do nhu cầu tìm mua đất thổ cư của những người ngoại tỉnh về Hà Nội là rất lớn. Mảnh đất mới mua này cũng có nhiều tiềm năng bởi gần trường cũng như gần chợ. Ngay mảnh đất được chị xây nhà trước đây giá cũng đã tăng gần 2,5 lần so với thời điểm năm 2014. Tính ra lãi suất đầu tư vào đất đai là cao hơn rất nhiều nếu lựa chọn phương án an toàn là gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng.

Chị cũng cho biết, với số tiền vay 150 triệu đồng trong 10 năm thì số tiền gốc và lãi trả ngân hàng chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng, đây không phải là áp lực quá lớn với thu nhập ổn định của anh chị hiện nay.

