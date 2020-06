Tỷ giá USD hôm nay 23/6: Đi xuống khi lo ngại Covid-19 dâng cao

Thứ Ba, ngày 23/06/2020 06:23 AM (GMT+7)

USD index quay đầu đi xuống trong phiên giao dịch sáng nay.

Rạng sáng nay 23/6 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mốc 96.998, giảm 0.579 điểm, tương đương để mất 0.59%.

Những lo ngại về làn sóng Covid-19 thứ hai vẫn đè nặng lên các nền kinh tế trong đó có Mỹ.

Theo các chuyên gia phân tích tại Danske Bank: “Các nhà đầu tư vẫn đang hết sức lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19 và tốc độ phục hồi nền kinh tế toàn cầu. Hai vấn đề này có mối quan hệ rất mật thiết với khả năng rủi ro của thị trường FX".

Tính đến ngày 21/6, số ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn cầu trong vòng 24 giờ được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ghi nhận mức tăng kỷ lục với tổng cộng 183.020 người, trong đó chủ yếu là từ Bắc và Nam Mỹ với 116.000 ca. Vậy tính đến nay, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đạt gần 9 triệu ca, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Các nhà phân tích cho rằng, USD giữ được đà tăng trong thời gian qua là do cam kết giữ nguyên lãi suất thấp của FED trong hai năm tới là một tín hiệu cho thấy nền kinh tế thế giới nói chung và Mỹ nói riêng sẽ còn đối mặt với nhiều bất ổn khó lường, do đó thúc đẩy tâm lý dịch chuyển sang các tài sản an toàn như đô la Mỹ.

USD index duy trì đà tăng tốt

Tại thị trường Việt Nam, ngày 22/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 23.241 VND/USD, tăng 7 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được duy trì ở mức 22.175 - 23.650 VND/USD.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.080 – 23.110 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.270 – 23.306 VND/USD

Thị trường "chợ đen" ghi nhận đồng USD giao dịch ở mức 23.200 - 23.230 VND/USD.

