Tỷ giá USD hôm nay 16/4: Xuống mức thấp nhất 1 tháng qua

Thứ Sáu, ngày 16/04/2021 07:25 AM (GMT+7)

USD đi xuống bất chấp thông tin tích cực về kinh tế.

Rạng sáng ngày 16/4 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 91.653 điểm, giảm 0.039 điểm, tương đương để mất 0.04%.

Đồng USD giảm giá sau bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với việc ngân hàng trung ương Mỹ vẫn sẵn sàng để lạm phát tăng cao hơn.

Vì vậy dù các số liệu khả quan hơn về kinh tế cũng không thể khiến USD tăng giá.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 3 của nước tăng mạnh, tăng 9,8% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo và ngược dòng so với mức giảm 2,7% trong tháng 2.

Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vọt trong bối cảnh nước Mỹ triển khai gói kích thích kinh tế 1,9 nghìn tỷ USD. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục được duy trì mở cửa và thời tiết tại quốc gia này tốt đẹp lên.

Đồng USD chưa dứt đà giảm

Ngày 15/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.200 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.846 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.923 – 22.975 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.160 – 23.184 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.650 - 23.700 VND/USD.

