Tỷ giá USD hôm nay 11/8: Lao dốc mạnh khi báo cáo lạm phát được đưa ra

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 105.102, giảm 1,08% vào lúc 6h56 ngày 11/8 theo giờ Việt Nam.

Đồng USD sụt giảm mạnh sau khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt.

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ mới công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng 8,5% so với một năm trước. Tốc độ này đã chững lại so với tháng 6, phần lớn nhờ vào sự đi xuống của giá xăng dầu.

So với tháng trước, giá cả trong tháng 7 đi ngang khi giá năng lượng nói chung giảm 4,6% và giá xăng sụt khoảng 7,7%. Điều này đã giúp bù đắp phần nào mức tăng 1,1% của giá thực phẩm và 0,5% của chi phí nhà ở.

Theo đó, các nhà giao dịch tính toán Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới, so với mức tăng 75 điểm cơ bản đã được dự đoán trước khi có báo cáo lạm phát.

Đồng USD tiếp đà giảm

Ngày 10/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.174 VND/USD, giảm 2 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.400 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.220 – 23.270 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.500 – 23.790 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.150 - 24.200 VND/USD.

