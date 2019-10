Đồng tiền hiếm hoi giữ giá ổn định từ đầu năm đến nay

Giá đồng bạc xanh tại phần lớn các ngân hàng thương mại sáng nay (8/10) giao dịch quanh ngưỡng 23.125 -23.135 VND/USD ở chiều mua vào và 23.270 - 23.275 VND/USD ở chiều bán ra.

So với chiều qua, giá USD nhích nhẹ khoảng 10 đồng mỗi đôla. Trên thị trường tự do, vào lúc 9h sáng nay, giá mua vào giữ nguyên ở mức 23.180 VND/USD, ở chiều bán ra tăng 10 đồng/USD, giao dịch phổ biến ở mức 23.210 VND/USD. Như vậy giá đồng bạc xanh trên thị trường chợ đen rẻ hơn giá bán trong ngân hàng thương mại lên đến 60-70 đồng mỗi đôla.

Theo báo cáo thị trường tài chính tiền tệ Việt nam tháng 9/2019 do Công ty chứng khoán SSI vừa công bố cho thấy VND là đồng tiền hiếm hoi giữ giá ổn định suốt từ đầu năm đến nay.

Trong khi các đồng tiền chủ chốt đều biến động mạnh, có những đồng tiền mất giá tới 8-11% như đồng Won Hàn Quốc, đồng Krona Thụy Điển. Nhưng cũng có những đồng tiền lên giá 5-7% như đồng Rúp của Nga, đồng Bạt Thái Lan so với USD và VND trở thành một trong những đồng tiền hiếm hoi có tỷ giá ổn định so với USD.

Từ đầu năm đến nay, VND có một lần tạo sóng từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5 nhưng mức tỷ giá mua vào của các ngân hàng ở đỉnh sóng cũng chỉ tăng 0,84% so với cuối năm 2018, ở mức 23.360 VND/USD, sau đó nhanh chóng hạ nhiệt.

Ngay cả khi áp lực rất lớn và đột ngột đến từ tỷ giá USD/Nhân dân tệ vượt qua ngưỡng 7.0 và Nhân dân tệ liên tục giảm giá, mức giảm lên tới gần 4% chỉ trong tháng 8/2019; VND vẫn đi ngang, thậm chí còn giảm.

Cũng theo báo cáo thị trường tài chính tiền tệ của SSI, chỉ tính riêng tháng 9, tỷ giá USD/VND tăng 10 đồng/USD trên ngân hàng lên mức 23.140 - 23.260 VND/USD nhưng lại giảm 30 đồng/USD trên thị trường tự do, về mức 23.180 - 23.205VND/USD. So với thời điểm cuối năm 2018, tỷ giá giao dịch USD/VND đã giảm 0,11% trên ngân hàng và khi giảm tới 0,39% trên thị trường tự do.

FDI giải ngân trong tháng 9/2019 đạt 2.26 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và tăng tới 60.3% so với cùng kỳ tháng trước; lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 đạt 14,2 tỷ USD, vốn FDI đăng ký cũng tăng mạnh lên mức 26,2 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng 2019 thặng dư cao nhất từ trước đến nay, tới 7,1 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư gián tiếp và kiều hối cũng khá tích cực khiến cho nguồn cung ngoại tệ trong quý 3 rất dồi dào. Bất chấp chênh lệch lãi suất VND-USD trên liên ngân hàng giảm mạnh

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm lại liên tục được điều chỉnh tăng, mức tăng tổng cộng 9 tháng 2019 lên tới 335 VNĐ/USD – tương đương 1,47% từ đầu năm đến nay, lên mức 23.160 đồng/USD.

Như vậy, các tỷ giá điều hành gồm tỷ giá trung tâm, tỷ giá mua vào – bán ra của NHNN đều đang ở mức cao hơn so với tỷ giá giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi để NHNN mua thêm ngoại tệ, gia tăng dự trữ ngoại hối.

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, chuyên gia tài chính cho rằng, khi nguồn ngoại tệ dư thừa được hút bớt, tỷ giá cuối năm có thể sẽ nhích tăng, tiệm cận về tỷ giá mua vào của NHNN.