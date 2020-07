Ngậm đắng khi bỏ tiền thật mua "combo du lịch giá rẻ": Cơ quan chức năng nói gì?

Thứ Tư, ngày 22/07/2020 11:41 AM (GMT+7)

Lợi dụng tâm lý ham giá rẻ của khách hàng, đón “sóng” mùa du lịch cao điểm, nhiều công ty, phòng bán vé du lịch dỏm tung "chiêu" lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn.

"Bẫy" combo nghỉ dưỡng giá rẻ bất ngờ

Thông tin về phòng vé Anh Anh, tại địa chỉ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Ba Đình Hà Nội ôm hàng chục tỷ của khách và cộng tác viên bán combo du lịch rồi bỏ trốn, khiến cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày qua.

Được biết, dù không có giấy phép nhưng phòng vé này vẫn quảng cáo, tuyên truyền và tuyển cộng tác viên cho hoạt động bán vé du lịch của mình. Với chiêu thức tung ra các gói combo du lịch giá rẻ bất ngờ chỉ từ 2 - 3 triệu đồng nhưng khách hàng được đến các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, vé máy bay khứ hồi.

Ham rẻ, hàng trăm khách hàng cũng như các cộng tác viên đã bỏ tiền tỷ để mua vé du lịch và tuyển khách cho phòng vé. Tuy vậy, cách đây hơn 1 tuần, chủ phòng vé này đã "ôm tiền bán vé" biến mất, trụ sở phòng vé cũng đã đóng cửa, và số điện thoại hotline không liên lạc được.

Đây không phải lần đầu những vụ phòng vé "ôm" tiền của khách rồi hủy tour, không trả lại tiền.

Tháng 7/2019, nhiều khách hàng tố cáo công ty Mai Linh Chi (tại quận 3, TP HCM) về việc "om" tour đi nước ngoài, lừa đảo hàng trăm khách hàng.

Tin vào những lời quảng cáo của công ty này về các tour du lịch đi nước ngoài giá rẻ, kèm những hình ảnh đẹp đẽ trên Facebook, hàng trăm người đã ngậm ngùi chịu mất từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Tổng số tiền mà công ty này thu của khách ở thời điểm 2019 lên đến 3 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 7/2014, vài chục du khách mua tour du lịch Thái Lan, Singapore... của Công ty du lịch Anh Kiệt (tại quận 4, TP HCM) và đặt mua tour qua một website đã bị thông báo hủy tour vào đúng ngày khởi hành.

Tìm đến trụ sở thì chứng kiến công ty trong tình trạng "vườn không nhà trống"... Ước tính trước khi biến mất, Công ty Anh Kiệt đã "ôm" vài tỷ đồng từ các đại lý, đối tác, khách du lịch.

Phòng vé Anh Anh chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch?

Trước hiện trạng trên, trả lời báo chí, đại diện Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định: Phòng vé Anh Anh chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch.

Người dân cần thận trọng trước các combo rẻ, nên tìm mua dịch vụ từ những công ty uy tín

Qua công tác báo cáo và kiểm tra từ Sở Du lịch TP. Hà Nội, Phòng vé Anh Anh không kê khai, không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực du lịch, không thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh du lịch. Do vậy, Sở Du lịch Tp Hà Nội đã gửi công văn tới Công an Tp Hà Nội, UBND và công an quận Ba Đình, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Phòng vé Anh Anh (nếu có).

Theo ông Nguyễn Minh Long (Công ty Luật Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, với diễn biến của sự việc trên, cho thấy có dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, cần xem xét rõ, người bán combo du lịch có thực hiện hành vi đó, có dấu hiệu bỏ trốn hay không. Vì vậy, cần có sự vào cuộc của cơ quan điều tra để làm rõ có hay không ý thức chiếm đoạt để có những bước tố tụng tiếp theo, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Luật sư Long lưu ý, đối với những combo hấp dẫn thì người dân phải thận trọng, tìm hiểu công ty đó, đề nghị xuất trình hợp đồng, hợp tác... giấy xác nhận của các khách sạn ký hợp đồng, check lại thông tin từ đối tác của họ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho hay, hiện tại đơn vị chưa nhận được trình báo nào, song đó là thẩm quyền điều tra của cơ quan công an cấp huyện, quận, địa phương. Người dân cứ chuyển trình báo đó, cơ quan chức năng địa phương sẽ có trách nhiệm xác minh.

Theo ông Trần Ngọc Hà, không riêng về lĩnh vực du lịch, nhất là các hoạt động thương mại trên không gian mạng, người dân cần nên tìm hiểu kỹ; có biện pháp kiểm tra lại thông tin. Khi mà mình chưa có thông tin cụ thể thì không nên tham gia vào những hoạt động mang tính chất thương mại, kinh doanh trên không gian mạng.

Nguồn: http://danviet.vn/ngam-dang-khi-bo-tien-that-mua-combo-du-lich-gia-re-co-quan-chuc-nang-noi-gi-5020202271142267.htm