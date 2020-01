Năm 2020 có nên đầu tư bất động sản?

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 16:00 PM (GMT+7)

Bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Tuy nhiên, năm 2019, tỷ suất lợi nhuận của bất động sản được thống kê thấp hơn so với đầu tư vàng. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết có nên tiếp tục đầu tư vào bất động sản trong năm 2020 hay không.

Theo thống kê, trong năm 2019, tốc độ tăng giá nhà tại Tp. HCM (đô thị có thị trường địa ốc sôi động nhất cả nước) chỉ đạt 12%, thấp hơn giai đoạn 2016 - 2018. Tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê chung cư chỉ đạt 5%.

Trong khi đó, lãi suất gửi ngân hàng (kỳ hạn 36 tháng) đạt 8% một năm. Tốc độ tăng của chỉ số VnIndex ước đạt 9%. Điều đáng chú ý là tất cả các kênh đầu tư này đều kém xa tốc độ tăng của giá vàng. Tính từ đầu năm 2019 đến tuần đầu tiên của tháng 12/2019, tốc độ tăng của giá vàng đạt 14%.

Năm 2020 có nên đầu tư bất động sản?

Bên cạnh việc tỷ suất lợi nhuận của bất động sản có dấu hiệu kém hơn so với đầu tư vàng, thị trường bất động sản năm 2020 còn được dự báo sẽ đứng trước nhiều thách thức. Chung cư, biệt thự tiếp tục khan hiếm nguồn cung còn bất động sản nghỉ dưỡng sẽ đối mặt với một năm khó khăn khi nhà đầu tư đang sụt giảm niềm tin vào kênh đầu tư này.

Trong khi đó, giá đất nền đang ở ngưỡng cao nhất trong lịch sử do ảnh hưởng của các cơn sốt đất diễn ra liên tục giai đoạn 2016 - 2018. Mặt khác, nhiều quan ngại cho rằng giá đất đang tăng ảo so với giá trị. Đây là giai đoạn khó khăn cho người mua vì đi ngược lại quy tắc mua đáy bán đỉnh và phải cân não với mức giá đỉnh hiện nay liệu mua vào có lãi trong tương lai hay không.

Tuy nhiên, số đông nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin bất động sản sẽ là kênh sinh lời hiệu quả trong năm 2020 nếu đầu tư đúng cách. Bởi, theo anh Trần Tuấn Anh (Hà Nội) nhận định, vàng chỉ tăng đột xuất trong ngắn hạn (trong năm 2019), về lâu dài thì bất động sản có biên lợi nhuận cao hơn rất nhiều.

Đồng quan điểm, chị Hoài Thu (Hà Nội) cho rằng: “Nếu có tiền, có dòng thu ổn định, thì nên vay 1 ít mua căn nhà cho thuê, tiền thuê trả lãi. Sau vài năm mình có tài sản. Còn nếu không dám mua nhà, để tiền đó gửi ngân hàng, sau nhiều năm, số tiền đó bị mất giá, không thể mua được nhà như dự định ban đầu. Chỉ lưu ý là đừng nên vay vượt khả năng chi trả của mình mà gồng gánh không nổi trong dài hạn để rồi phải bán tháo. Cũng không nên chọn mua đất nền nếu như chưa có pháp lý đầy đủ vì đất nền rất khó sinh lời trong ngắn hạn mà rủi ro cao”.

Còn anh Nguyễn Đạt (Tp. Hồ Chí Minh) nhận định: “Nếu dư dả tiền thì nên đầu tư mua bất động sản. Nhưng mua vừa phải với số tiền mình đang có thôi, xa xa trung tâm thành phố tí cũng được. Giờ có 1 tỷ gửi ngân hàng thì sau 1 năm chúng ta nhận lại khoảng 50 – 70 triệu đồng. Nhưng 1 tỷ này sẽ bị trượt giá so với năm sau, còn quăng tiền vào lô đất, chắc chắn là có lời, lời nhiều hay ít còn phụ thuộc vào người mua chọn khu nào, mua có đúng giá không hay bị mua hớ. Nhiều người quan niệm gửi tiền ngân hàng cho an toàn, hàng tháng nhận được vài triệu, đỡ thêm tiền nhà, tiền xăng xe. Nhưng mình hãy nhìn xa hơn, vì đất ngày càng hạn hẹp, dân số mỗi lúc mỗi tăng, nên đất luôn có lợi nhất, an toàn nhất. Tất nhiên vẫn phải chọn khu đất có pháp lý để đầu tư cho an toàn”.

Mặt khác, cũng nhiều ý kiến cho rằng không nên đầu tư vào bất động sản trong năm 2020. Theo anh Bùi Chiến Thắng (Hải Dương) nhận định: “Theo tôi thì không nên mua bán bất động sản trong giai đoạn này. Nên tích lũy tiền mặt và các tài sản có tính thanh khoản nhanh. Gửi ngân hàng và mua vàng theo tôi hợp lý hơn. Bất động sản đã có những dấu hiệu chững lại. Nếu cần nhà ở có thể tham khảo căn hộ, chứ không nên mua đầu tư sinh lời”.

Cùng quan điểm, chị Thanh Mai (Hà Nội) cho rằng, thời điểm này không nên kinh doanh bất động sản qua tay, hiện nay mua nhà như ôm bom. “Dân Nhật Bản, Hồng Kông ở nhà thuê suốt tuổi trẻ chẳng sao cả. Về hưu thì về quê mua cái nhà chăn thả, trồng rau là đủ rồi”, chị Mai chia sẻ.

Giống như chị Mai, anh Hoàng Long (Bắc Ninh) nhận định: “Nhiều người cứ luôn nghĩ cả đời phải có cái nhà, một mảnh đất. Đó là quan niệm xưa rồi. Thay vì dành tiền cả đời để mua mảnh đất, trả nợ mua đất, thì tiền đó bạn có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mở mang tầm mắt, được hưởng thụ những chuyến du lịch sang trọng, được ngồi ô tô hóng mát, được làm những gì mình thích... Có được mảnh đất rồi chết đi có mang đất theo được không? Bạn nên sống hưởng thụ, chết thì chắc chắn mang theo được niềm vui bạn đã sống, chứ tài sản chết là hết thôi!”.

