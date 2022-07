Hàng trăm khách tá hỏa bị lừa đặt cọc biệt thự ''ma'' ở Vũng Tàu

Ngày 14/7, Sở Du lịch cho biết đã nắm bắt thông tin về việc du khách phản ánh bị lừa tiền đặt cọc thuê biệt thự "ma" tại Vũng Tàu. Bước đầu đã có một số trường hợp liên hệ và được Sở hướng dẫn chuyển thông tin cho công an để tổng hợp, điều tra.

Ngày 13/7, Công an tỉnh, Thanh tra Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc để điều tra, làm rõ vụ việc hàng trăm du khách bị lừa đảo tiền đặt cọc "căn biệt thự ma" mang tên Helios Villa ở Vũng Tàu.

Nhiều khách hàng tá hỏa sập bẫy đặt cọc "căn biệt thự ma" mang tên Helios Villa ở Vũng Tàu

Hiện, những cán bộ có trách nhiệm đã liên hệ làm việc với một số nạn nhân của vụ lừa đảo trên để tìm hiểu thông tin. Công an TP Vũng Tàu cũng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Cụ thể, một số đối tượng đã lấy những hình ảnh ở nơi khác để làm trang "Helios Villa" trên mạng xã hội, rồi chào mời du khách đặt cọc thuê biệt thự nghỉ dưỡng với giá khuyến mãi, ưu đãi. Các đối tượng còn làm giả những chứng cứ giao dịch, giấy tờ để du khách tin tưởng. Hậu quả là hàng trăm du khách bị dụ dỗ chuyển tiền đặt cọc, khi đến nơi thì mới biết bị lừa.

Cách đây ít ngày trên các trang mạng xã hội, rất nhiều du khách chia sẻ việc đã đặt cọc căn biệt thự mang tên Helios Villa ở Vũng Tàu nhưng sau đó phát hiện đây là "villa ma". Nhóm đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, đòn tâm lý giá rẻ để khiến nhiều người mắc bẫy.

Hầu hết các nạn nhân đều xem quảng cáo về căn biệt thự qua mạng xã hội Facebook, sau đó bị thu hút bởi hình ảnh đẹp mắt, mức giá rẻ, nhiều ưu đãi.

Các nạn nhân có tâm lý tin tưởng khi thấy đối tượng công khai nhiều giấy tờ trên mạng. Bên cạnh đó, họ không có nhiều thời gian kiểm tra, xác minh thông tin địa chỉ villa vì đối tượng lừa đảo liên tục thúc giục đặt cọc phòng nếu không sẽ hết chỗ. Sau khi bị nhiều người đăng bài báo cáo sự cố thì nhóm này xóa fanpage.

"Hiện chúng tôi đã nhận được liên lạc từ cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc. Nhiều nạn nhân đã chủ động cung cấp thông tin tới cơ quan chức năng, hình ảnh giao dịch, trao đổi với nhóm đối tượng... Mỗi người bị lừa số tiền cọc 2,5 triệu đồng (ngày thường) và 3,75 triệu đồng (ngày cuối tuần). Nếu hàng trăm người bị lừa thì số tiền này rất lớn. Chúng tôi hy vọng cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ để không còn những trường hợp tương tự", anh K.L (ngụ TP.HCM) - một nạn nhân cho biết.

Ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch của tỉnh Vũng Tàu cho biết, hiện tại Sở Du lịch đã nắm được thông tin nhiều du khách bị lừa khi đặt phòng tại biệt thự “ảo” nói trên. Vấn đề này không nằm trong phạm vi quản lý của ngành du lịch, nhưng nếu không giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch địa phương.

Sở đã nhanh chóng có văn bản đề nghị Công an tỉnh vào cuộc xác minh, điều tra rõ vụ việc để không ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương cũng như quyền lợi của du khách.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng khuyến cáo du khách cẩn trọng hơn khi chuyển tiền cho những người chưa rõ lai lịch. "Khách du lịch muốn thuê phòng khi đến TP. Vũng Tàu nghỉ dưỡng có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Sở Du lịch tỉnh, hoặc hệ thống IOC tỉnh. Tất cả khách sạn, cơ sở lưu trú hợp pháp trên địa bàn đều có thông tin để du khách có thể đối chiếu, kiểm chứng. Qua đó tìm được chỗ ở phù hợp và tránh bị lừa gạt”, ông Trịnh Hàng cho hay.

Đại diện UBND TP.Vũng Tàu cũng thông tin về vụ việc xảy ra. Theo đó, chưa rõ các đối tượng lừa đảo ở đâu, đồng thời nạn nhân cũng không phải là người ở địa phương và không có đơn thư phản ánh trực tiếp, mà chỉ phản ánh qua các trang mạng xã hội. Vì thế việc kiểm chứng thông tin, điều tra, xử lý gặp khó khăn. Do đó, người dân bị lừa đảo có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an nơi mình sinh sống để cơ quan Công an các địa phương tổng hợp lại và tiến hành phối hợp điều tra, truy tìm.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/hang-tram-khach-ta-hoa-bi-lua-dat-coc-biet-thu-3939ma3939-o-vung-tau-c6a7439.html