"Đi mua đất như đi chợ", hotgirl sinh năm 1989 bán 21 mảnh đất chỉ trong buổi tối

Không chỉ là hot girl, diễn viên được nhiều người biết đến, những năm gần đây Midu - Đặng Thị Mỹ Dung "cựu hotgirl Hà Thành" còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi sở hữu khối tài sản BĐS lớn.

Hồi cuối tháng 10/2021, chia sẻ trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1989 tiết lộ bản thân đã chốt online được tới 21 lô đất chỉ trong vòng một buổi tối. Theo chia sẻ với các fan theo dõi trang cá nhân, Midu cho biết đất cô bán là những mảnh có giá rẻ nên hết rất nhanh.

Midu là một nhà đầu tư BĐS có tiếng trong làng giải trí Việt

Cụ thể, các lô đất diện tích 570-680m2 chỉ có giá từ 179-259 triệu đồng. Tương đương khoảng hơn 300 nghìn đồng/m2. Midu cũng cho biết, những lô đất này có sổ riêng và có quy hoạch lên thổ cư.

Nhờ mát tay trong đầu tư BĐS mà Midu cũng sở hữu nhiều bất động sản hạng sang cho riêng mình. Cô từng mua một lúc ba căn hộ hạng sang cho gia đình, còn cô sinh sống tại một căn chung cư cao cấp khác.

Hotgirl này cũng từng gây chú ý với cộng đồng mạng khi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về quan điểm, đưa ra 5 lý do để "kiếm tiền mua nhà đất chứ không lấy chồng".

Trong đó, yếu tố quan trọng nhất được hotgirl sinh năm 1989 nhấn mạnh là: “Quan trọng nhất là miếng đất và căn nhà không biết thô lỗ hay cư xử bạo hành với phụ nữ, càng không thể ngoại tình. Chị em có thể hoàn toàn tin tưởng yên tâm”.

Chia sẻ trong một chương trình truyền hình mới đây, "cựu hotgirl Hà Thành" tiếp tục khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi cho biết: "Du đến với bất động sản là vì đam mê. Thật ra nhiều người bạn thân chơi lâu rồi thì hay hỏi niềm đam mê của Du là gì, Du trả lời đam mê bất động sản. Sở thích của Du là nhà đất. Khi rảnh rỗi thì Du xem tin rao bất động sản. Rồi cuối tuần thích đi đâu chơi, thì Du chỉ đi xem nhà và đất".

Chia sẻ thêm về gu đầu tư bất động sản của mình, Midu kể mình thích đầu tư mạo hiểm và đi "đón sóng" nhiều hơn. Điều này nhiều khó khăn hơn và đòi hỏi phải nghiên cứu, tìm tòi nhiều làm sao mà mình gom vào lúc sóng chưa đến và bán ra vào đúng khi sóng lên.

Cựu hotgirl Hà Thành tự tay đi trao sổ đỏ cho khách hàng mua đất của mình

"Nhiều người thấy Du nói rằng đam mê bất động sản thì sẽ nghĩ cô gái này rất ham tiền. Đúng là ai cũng mê tiền nhưng Du rất yêu thích mảnh đất mình mua, có một niềm đam mê rất đặc biệt và mãnh liệt với nhà, đặc biệt là đất”, người đẹp sinh năm 1989 cho biết thêm.

Đam mê mua bán bất động sản lớn đến nỗi, cô bị mẹ nhắc nhở: "Con ơi, sao không lo đi lấy chồng, suốt ngày đi mua đất hoài vậy?".

Là tay chơi bất động sản có tiếng, "đi mua đất như đi chợ", Midu cho rằng từ thời cha mẹ của mình, chưa bao giờ thấy đất bị xuống giá thấp hơn so với giá mua, chỉ có đi lên, đi lên từng ngày. Có những giai đoạn khủng hoảng hay thị trường bất động sản đóng băng, giá đất sẽ tạm thời không tăng, sau đó lại tiếp tục đi lên.

Với những trường hợp đầu tư đất bị lỗ, cựu hotgirl Hà Thành cho rằng lý do chủ yếu không phải do giá đất đi xuống mà thường do vấn đề pháp lý, yếu tố khách quan khác hoặc chưa được tư vấn kỹ.

Nguồn: http://danviet.vn/di-mua-dat-nhu-di-cho-hotgirl-sinh-nam-1989-ban-21-manh-dat-chi-trong-buoi-toi...Nguồn: http://danviet.vn/di-mua-dat-nhu-di-cho-hotgirl-sinh-nam-1989-ban-21-manh-dat-chi-trong-buoi-toi-5020227119415672.htm