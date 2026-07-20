Xúc động lời hứa giữa vùng lũ Mường Than: ‘Bà con ổn định, chúng tôi mới về’
Khi lũ quét tàn phá xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), 6 thành viên Đội cứu hộ 0 đồng Thanh Hóa đã vượt hơn 700km lên đường hỗ trợ. Mang theo máy móc, nhu yếu phẩm và tinh thần sẻ chia, họ quyết tâm bám trụ nơi tâm lũ với lời hứa: "Chừng nào bà con ổn định, chúng tôi mới ra về".
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Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai đang hứng chịu đợt mưa lũ khốc liệt khiến 8 người chết và mất tích, 9 người bị thương. Thiệt hại ước tính trên...
Theo Trang Triệu ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/07/2026 20:37 PM (GMT+7)