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Xúc động lời hứa giữa vùng lũ Mường Than: ‘Bà con ổn định, chúng tôi mới về’

Sự kiện: Thời sự

Khi lũ quét tàn phá xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), 6 thành viên Đội cứu hộ 0 đồng Thanh Hóa đã vượt hơn 700km lên đường hỗ trợ. Mang theo máy móc, nhu yếu phẩm và tinh thần sẻ chia, họ quyết tâm bám trụ nơi tâm lũ với lời hứa: "Chừng nào bà con ổn định, chúng tôi mới ra về".

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

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Theo Trang Triệu ([Tên nguồn])

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-20/07/2026 20:37 PM (GMT+7)
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