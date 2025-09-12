Xử lý trường hợp chia sẻ video sai sự thật về "cao người"

Cơ quan công an làm việc với N.H.H

Theo thông tin từ Công an phường Tự Lạn, tài khoản Facebook có tên "Đ.N.H.C" đã đăng tải một video được tạo bằng công nghệ AI với nội dung sai lệch, giật gân về việc "người Việt Nam nấu cao người để tăng lực". Nội dung này hoàn toàn không có cơ sở, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Qua xác minh, chủ tài khoản này là ông N.H.H (sinh năm 1968, ở TDP Nguộn, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh). Khi được triệu tập làm việc, ông N.H.H cho biết đã chia sẻ video vì tò mò và thiếu hiểu biết, không nhận thức được đó là thông tin giả.

Sau khi được giải thích, ông đã nhận ra hành vi sai trái của mình, cam kết không tái phạm và tự nguyện gỡ bỏ video đồng thời chấp nhận hình thức xử lý của cơ quan chức năng.