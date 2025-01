Xử lý 68 'quái xế' ăn mừng quá khích tại trung tâm TPHCM

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TPHCM, trong tối 5/1 rạng sáng 6/1, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch ASEAN Cup, dòng người đổ về trung tâm TPHCM hòa cùng niềm vui chiến thắng mỗi lúc một đông.

Đây là địa bàn đảm trách của Đội CSGT Bến Thành. Các cán bộ chiến sĩ rất vất vả, căng mình để thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Đội CSGT Bến Thành đã xử lý 68 vụ, tạm giữ 44 phương tiện của các quái xế “ăn mừng” quá khích tại khu vực trung tâm TPHCM.

CSGT vừa đảm bảo an ninh trật tự địa bàn vừa tạo điều kiện để người dân thể hiện niềm vui trong khuôn khổ pháp luật. Ảnh: Nguyễn Huế

Các lỗi vi phạm là: 17 trường hợp điều khiển phương tiện không có kính chiếu hậu, 5 trường hợp không có đăng ký xe, 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp phương tiện gắn pô không có bộ phận giảm thanh, 21 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện, 6 trường hợp điều khiển xe đi vào đường cấm…

CSGT căng mình làm nhiệm vụ giữa biển người tại trung tâm TPHCM đêm 5/1. Ảnh: Đào Phương

Thượng tá Nguyễn Thăng Long - Phó trưởng phòng Tham mưu - cho biết Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức túc trực 100% quân số trước, trong và sau trận đấu chung kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Trong tối 5/1 rạng sáng 6/1, lực lượng gồm nhiều đơn vị phối hợp đã làm nhiệm vụ hiệu quả, vừa đảm bảo an ninh trật tự địa bàn vừa tạo điều kiện để người dân thể hiện niềm vui trong khuôn khổ pháp luật, không để xảy ra vụ việc đáng tiếc nào.