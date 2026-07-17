Xôn xao lăng mộ 'khủng' xuất hiện trên khu đất trồng cây lâu năm ở Nghệ An

Ngày 17/7, ông Phùng Ngọc Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lộc (Nghệ An) cho biết, xã này đã phát đi thông báo tìm kiếm chủ của 3 khu lăng mộ “khủng” vừa được xây dựng trái phép trên khu đất trồng cây lâu năm của xã.

Một trong ba khu lăng mộ khủng được xã Đông Lộc xác định xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm của xã quản lý.

Cụ thể, thời gian qua người dân xóm Vĩnh Trinh (xã Đông Lộc) bất ngờ phát hiện một loạt khu lăng mộ có diện tích rất lớn mới được xây dựng. Điều đáng nói, khu đất xuất hiện lăng mộ là đất trồng cây lâu năm do xã quản lý.

“Khu đất này giáp với nghĩa trang phường Cửa Lò, trước đây chỉ thấy trồng keo. Bây giờ xuất hiện nhiều khu lăng mộ rất lớn. Người dân rất lo ngại nếu không xử lý kịp thời sẽ tạo tiền lệ xấu", một người dân xóm Vĩnh Trinh chia sẻ.

Khu lăng mộ vừa được đổ bê tông kiên cố, bên trên có 2 ngôi mộ được ốp đá.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền xã Đông Lộc đã đến kiểm tra hiện trường, xác minh làm rõ sự việc.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, có ít nhất 3 công trình lăng mộ được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm. Đáng chú ý nhất là một khu đất đã được xây móng và đổ bê tông kiên cố bao quanh với diện tích 336m2. Bên trong khuôn viên đã được đổ đất, cát san lấp khá bằng phẳng, song chưa có ngôi mộ nào được di dời vào.

Khu lăng mộ rộng 336m2 được xây móng, đổ bê tông bao quanh.

Ngay cạnh bên là một khu lăng mộ khác có diện tích hơn 190m2. Toàn bộ công trình được xây dựng bằng tường đá xanh kiên cố, bề thế. Tuy nhiên, trong khuôn viên rộng lớn này chỉ có một phần mộ mới được di dời đến. Công trình còn lại rộng gần 120m2, đã được đổ móng bê tông bao quanh, bên trong có hai ngôi mộ được ốp đá kiên cố.

Sau khi kiểm tra và xác định các khu lăng mộ này đều xây dựng trái phép trên khu đất trồng cây lâu năm, xã Đông Lộc đã phát đi thông báo tìm kiếm chủ các công trình này để làm việc và xử lý theo quy định.

Ba khu lăng mộ khủng được xây dựng trên thửa đất trồng cây lâu năm số 70097, tờ bản đồ số 50, xóm Vĩnh Trinh, xã Đông Lộc.

"Việc tự ý xây dựng các công trình trên đất trồng cây lâu năm có dấu hiệu lấn chiếm đất và sử dụng đất sai quy định. Quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tháo dỡ các công trình vi phạm", ông Tú nói và cho biết thêm, khu đất này hẻo lánh, nằm giáp ranh với bãi rác, nghĩa trang phường Cửa Lò, khuất sau khu rừng cây nên việc phát hiện hoạt động xây dựng trái phép rất khó khăn.

“Xã đã phát thông báo rộng rãi đến người dân trong và ngoài địa bàn, yêu cầu chủ khu lăng mộ đến làm việc với UBND xã trước ngày 23/7. Quá thời hạn trên, nếu không có người nhận, chính quyền sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định”, Phó Chủ tịch xã Đông Lộc nói.

Xã Đông Lộc đã phát đi thông báo tìm chủ các công trình vi phạm để xử lý theo quy định.

Đây không phải lần đầu địa phương phát hiện tình trạng xây dựng khuôn viên mộ trái phép. Trước đó, tại địa bàn xã Nghi Thạch cũ, chính quyền xã Đông Lộc đã vận động người dân tự tháo dỡ một khu lăng mộ rộng khoảng 120m2 sau khi xác định công trình xây không đúng quy định.

Không riêng Đông Lộc, thời gian gần đây nhiều địa phương ở Nghệ An cũng liên tiếp phát hiện các trường hợp xây dựng lăng mộ lấn chiếm đất công hoặc sử dụng đất sai mục đích.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, đất trồng cây lâu năm không được tự ý chuyển sang mục đích làm nghĩa trang hoặc xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Việc hình thành các khu lăng mộ quy mô lớn không chỉ vi phạm quy định về sử dụng đất mà còn tiềm ẩn nguy cơ lấn chiếm đất, gây khó khăn cho công tác quản lý và xử lý về sau nếu không được ngăn chặn kịp thời.