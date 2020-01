Xét xử vụ Gateway: Nữ giáo viên khai lý do không điền tên học sinh vắng mặt

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy khai nhận hôm xảy ra vụ án, dù biết cháu Long vắng mặt nhưng do có việc bận nên đã không điền bé lên bảng sĩ số.

Ngày 14/1, TAND quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đưa vụ án bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ra xét xử sơ thẩm.

Đến 11h12, bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Tiểu học Gateway) được tuyên lên đứng trước bục khai báo.

Nữ bị cáo khai nhận ký hợp đồng làm việc tại trường Gateway từ năm 2015.

Năm học 2019 - 2020, bị cáo được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, có 17 học sinh.

Đầu năm học mới, bị cáo Thủy được nhà trường tập huấn về sổ tay giáo viên. Việc tập huấn có quy định rõ chức năng của giáo viên chủ nhiệm về việc điểm danh học sinh và sử dụng phần mềm Sycamore. Trong phần mềm điểm danh Sycamore, giáo viên chủ nhiệm phải tích vào bảng điểm danh về việc học sinh nghỉ học hay đi học.

Tuy nhiên, bị cáo này khai nhận do hôm tập huấn, bị cáo không đi nên không nắm rõ việc sử dụng phần mềm Sycamore để điền học sinh nghỉ học. Đến ngày 6/8 (hôm xảy ra vụ án), bị cáo mới biết trong cột học sinh vắng mặt có 2 cột là vắng mặt có lý do và không lý do.

Theo lời khai của nữ giáo viên chủ nhiệm, khoảng 8h sáng ngày 6/8, bị cáo Thuỷ có điểm danh và thấy cháu Lê Hoàng Long vắng mặt. Sau khi điểm danh xong, bị cáo có giờ dạy và bận nhiều việc nên đã không điền sĩ số thực là thiếu học sinh Long lên bảng.

Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, nữ giáo viên tên Trang thông báo về việc lớp 1 Tokyo chưa cập nhật lên hệ thống Sycamore.

Lúc sau, bị cáo Thuỷ đã nhờ nữ đồng nghiệp tên Trang cập nhật sĩ số lên hệ thống và có học sinh Lê Hoàng Long nghỉ học không lý do nên giáo viên Trang đã cập nhật về việc cháu Long không đến lớp.

Dù nữ bị cáo tự khẳng định theo quy định, học sinh nghỉ học không phép, giáo viên chủ nhiệm phải liên hệ với gia đình nhưng vào ngày xảy ra vụ án, bị cáo Thuỷ đã không làm việc này.

Giải thích về việc vi phạm quy định này, bị cáo Thủy khai do ngày 6/8 là ngày thứ hai đi học, bị cáo có nhiều việc nên đã không báo cho gia đình cháu Lê Hoàng Long.

