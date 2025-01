Xe tải lao vào nhà dân ven đường, 6 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 12-1. Lúc này, xe tải BKS 37C-537.xx do tài xế V.V.H. (SN 1982, trú ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển chạy qua địa bàn bản Thăm Khín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Khi xe tải đi đến đây đã bất ngờ lao vào nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: V.T.P. (SN 2018), V.X.Đ. (SN 2016), V.YD. (SN 2005), V.Y.M. (SN 2014), V.Y.D. (SN 2023) và L.T.K., cùng trú xã Nậm Càn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường.

Hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.