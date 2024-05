Xe đầu kéo rơi xuống suối, tài xế mắc kẹt trong cabin

Xe máy va chạm xe container, 1 người thiệt mạng Hiện trường vụ tai nạn Tối 2-5, Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều cùng ngày trên Quốc lộ 12A, khiến một người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra tại K123+300 Quốc lộ 12A, đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Thời điểm trên, xe container mang biển số Lào kéo theo rơ moóc do tài xế Nguyễn Văn Hùng (SN 1990; ngụ xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 12A. Khi đến địa điểm trên thì xe này va chạm với xe máy do ông H.B. (SN 1975; ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) điều khiển đi ngược chiều. Vụ va chạm khiến ông B. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.